بالصور.. تفاصيل الحالة الصحية لـ "الكينج" محمد منير

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية مفاجئة، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه، وفي هذا الصدد يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

منير مع الطبيب المعالج

ونتيجة هذه الوعكة، قرر الكينج محمد منير السفر إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالته الصحية بشكل دقيق.

ومن جانبه أعلن الطبيب المعالج أن نتائج الفحوصات التي أجريت للفنان محمد منير كانت مطمئنة، مما طمأن جمهوره، ومن المتوقع أن يعود الفنان محمد منير إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي.

أكد الطبيب المعالج نور الدين عبد الرحيم أن الفنان محمد منير يتمتع بمعنويات عالية، وهو سعيد بدعم جمهوره،حيث شارك الطبيب المعالج بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك مجموعة صور مع الكينج محمد منير.

وعلق الطبيب الخاص على الصور قائلا:" أمسية جميلة مع نجم مصر الكينج محمد منير على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت ،الحمد لله اجري نجمنا المحبوب عدد من الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة للغاية".

اختتم الطبيب الخاص حديثه قائلا :"قرر السفر بالقطار إلى برلين للقاء مجموعة من الأصدقاء وسيعود إلي القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي،، نورت ألمانيا يا كينج وحمد لله على سلامتك".

منير مع الطبيب المعالج

تفاصيل آخر حفلات الكينج محمد منير

ويذكر أن شارك الكينج محمد منير في أولى حفلات مهرجان العالم علمين وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه الذين اشتاقوا لسماعه بعد غياب طويل

وصعد الكينج محمد منير على مسرح أرينا العلمين وسط هتافات محبيه الذين احتشدوا بألالاف، ويبدأ منير الحفل بأغنية على صوتك بالغنا وسط تفاعل كبير الحضور.

وشكل منظمو الحفل لافتات الحفل والمسرح على شكل علم فلسطين، وذلك في إشارة مهمة لدعم الدولة الشقيقة في ظل الأحداث الأليمة التي تشهدها،اذ يحرص المهرجان منذ إطلاقه على دعم فلسطين بكل السبل.

واحتشد الآلاف من محبي الكينج محمد منير قبل انطلاق الحفل بساعات وقاموا خلالها بتردد أغانيه وهتفوا" وحشتنا يا كينج" "وحشتنا يا منير".

وقدم الكينج منير خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أعماله الغنائية

وكان منير قد علّق على استعداداته للحفل في تصريحات إعلامية قائلاً: "سعيد بأن أشارك شباب مصر في حفل "مهرجان العلمين"، وأنا لم أتحضّر للحفل، بل أنظر في عيون الجمهور وأعرف ماذا يريدون وأغنّي لهم".

وكان آخر ظهور لمحمد منير في شهر أيار (مايو) الماضي خلال حضوره عزاء شقيق الفنان مدحت صالح، حيث بدا مستنداً إلى أصدقائه خلال دخوله قاعة المعزّين، ومتكئاً في الخروج على نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ووكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، وهو ما أقلق عدداً كبيراً من جمهوره على حالته الصحية.

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