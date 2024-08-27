بعد إعتذاره عن الحفل.. طبيب محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الدكتور نور الدين عبد الرحيم، أستاذ الأشعة التداخلية في جامعة فرانكفورت والطبيب المعالج للفنان محمد منير، عن حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

الحالة الصحية للفنان محمد منير

قال الطبيب نور عبد الرحيم في برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة صدى البلد والذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود: "الفنان محمد منير بخير وصحة وبينعم بجو دافيء أسري"

محمد منير

وعن سبب تأجيل حفله بالإسكندرية، أوضح: "علشان مايتعبش من تواجده على المسرح، لأن أي حفلة غنائية في اسكندرية بحضور آلاف من معجبيه والجو الحار والرطوبة قد يسبب له إرهاق".

تابع: "وإحنا حفاظا عليه مع إن هو متحمس جدا، فضلنا إن هو يرتاح شوية ويعتذر عن الحفلة، وهي تم تأجيلها وبعد كده هو هيحدد معاد إقامتها وأتوقع أنه إن شاء الله يكون في وقت قريب".

اختتم: "هييجي ألمانيا يعمل شوية فحوصات دورية روتينية وهو في منزله حاليا وخرج من المستشفى يوم 13 أغسطس بعد إجراء معين تم وقضى يوم واحد فقط في المستشفى، وحالته العامة مطمئنة جدا ومستقرة".

وكان محمد منير قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريبا.

سبب تأجيل حفل محمد منير في إسكندرية

وكان الكينج محمد منير قد أعلن تأجيل حفله الذي كان مقررا له الخميس الماضي في الإسكندرية لأسباب طارئة، وكتب منير في منشور على حسابه بموقع إنستجرام، «بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقبل المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريبًا».

اقرأ أيضاً

بعد غيابه عن الحفلات.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير

محمد منير يؤجل حفله في الإسكندرية وسط تساؤلات حول حالته الصحية