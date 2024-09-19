خايف أموت.. أحمد عزمي يستغيث بزملائه في رسالة مؤثرة

تصدر إسم الفنان أحمد عزمي تريند جوجل بعد استغاثته وبحثه عن فرصه عمل بمجال الفن ووجه رسالة شديدة القسوة لزملائه من الفنانين بالوسط الفني، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، يكشف لنا الموجز تفاصيل استغاثته.

أحمد عزمي يبحث عن فرصة عمل

وكتب أحمد عزمي قائلاً: صباح الخير.. ومع بداية عام جديد من حياتي، أدعو الله أن يرزقني وإياكم ببركة الرزق والعمل، وأتمنى أن أجد فرصة للمشاركة في عمل فني.

أحمد عزمي يبحث عن فرصة عمل



مسيرة حافلة وجوائز عديدة

وأضاف عزمي: تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال التي حصلت من خلالها على جوائز، منها أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم 'الأبواب المغلقة' في المهرجان القومي للسينما، وأفضل ممثل دور ثانٍ من مهرجان الإعلام عن مسلسل 'الجماعة'، وأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية عن فيلم 'قبلات مسروقة'، وجائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم 'الوعد'.

أحمد عزمي يبحث عن فرصة عمل

أعماله خارج مصر

وأشار عزمي إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قدّم أعمالًا في عدة دول عربية، منها مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، التي عُرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومسلسل "حرب الجبالي" مع الأستاذ صادق الصباح، كما قدّم برنامج "أعمال خالدة" لشبكة راديو وتليفزيون العرب، وفيلم "المنبر" بالإمارات، ورغم ذلك لم تُعرض عليه أي أعمال جديدة.

واختتم رسالته قائلاً: أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي في الحصول على فرصة عمل، والانضمام إلى مسيرة الدراما في مصرنا الحبيبة لا طعم للحياة بدون عمل، ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي لا أملك مهنة أخرى، وأخشى من الموت كمداً وحزناً.. هذا طلب ورجاء.. وفقكم الله لما فيه خير أمتنا وشكراً.. أعتذر.

أخر أعمال الفنان أحمد عزمي

أخر أعمال الفنان أحمد عزمي، كان مشاركته في فيلم بحبك، والذي يتناول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

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