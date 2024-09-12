تساؤلات حول صورة محمود حميدة وإلهام صفي الدين في مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين

خلال الساعات الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافتة للفنان محمود حميدة وهو ينظر باهتمام بالغ إلى الفنانة الشابة إلهام صفي الدين في أحد المؤتمرات.

هذه الصورة، التي التقطت في لحظة ظهر فيها محمود حميدة مركزًا تمامًا على إلهام، أثارت العديد من التساؤلات بين المتابعين، الجمهور تكهن حول طبيعة الحديث الذي كان يجري بينهما، والسبب وراء هذا الاهتمام الواضح، يرصد “ الموجز” التفاصيل كاملة

إلهام صفي الدين ومحمود حميدة

كواليس صورة المؤتمر وأحداثه

الصورة تعود إلى مؤتمر أقيم في شهر مايو الماضي، للإعلان عن تدشين مشروع فريد من نوعه يهدف إلى رقمنة ذكريات الفنانين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خلال هذا المؤتمر، كانت إلهام صفي الدين تلقي كلمة مؤثرة حول خالتها، النجمة الكبيرة إلهام شاهين، موجهة لها رسالة شكر وامتنان على ما قدمته للساحة الفنية من أعمال خالدة. إلهام الصغيرة عبرت عن فخرها الكبير بمسيرة خالتها، وأشارت إلى مدى تأثيرها الإيجابي عليها وعلى الأجيال الجديدة من الفنانين.

تهنئة إلهام شاهين لأبنة شقيقتها

لم يتوقف التفاعل العائلي عند هذا الحد، حيث هنأت الفنانة إلهام شاهين ابنة شقيقتها، إلهام صفي الدين، بتكريمها عن مشاركتها في مسلسلي "إمبراطورية ميم" و"أعلى نسبة مشاهدة".

جاء التكريم ضمن حفل توزيع جوائز كأس انرجي الدراما، مما يعكس تقدير النقاد والجمهور لأداء إلهام صفي الدين المتميز.

إلهام شاهين

إشادة شاهين بأداء ابنة شقيقتها

إلهام شاهين لم تخف إعجابها الكبير بأداء ابنة شقيقتها، وخاصة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، حيث أشادت شاهين بمشهد حلق شعرها في الحلقة الرابعة عشر، واعتبرته من أقوى المشاهد التي أثرت في الجمهور بشكل كبير، حيث وصفت أدائها بأنه احترافي ومؤثر.

حضور مهرجان المسرح التجريبي

من ناحية أخرى، كان للفنان محمود حميدة حضور قوي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث حرص على متابعة العرض المسرحي "تاء التأنيث ليست ساكنة" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بمشاركة أبناءه وأحفاده .

محمود حميدة

أهمية مهرجان المسرح التجريبي

المهرجان يُنظم برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد من أبرز الفعاليات الفنية التي تهتم بتقديم العروض المسرحية التجريبية.

تضم لجنة التحكيم نخبة من الفنانين والنقاد العالميين، مما يضيف للمهرجان قيمة فنية كبيرة، ويعزز دوره في دعم التجارب المسرحية المختلفة.

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