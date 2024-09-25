بعد بحثه عن وظيفة.. أحمد عزمي يسرد أزماته في "صاحبة السعادة"

بعد تصدره التريند الأيام الماضية.. يحل الفنان أحمد عزمي وابنه آدم ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة دي إم سي "DMC" يوم الإثنين المقبل، 30 سبتمبر، في حوار خاص يتناول الحديث عن الفن والعائلة.

أزمة أحمد عزمي

وكان الفنان أحمد عزمي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم علي مدار حياتي مساعدتي علي التواصل مع الشركه المتحده والانضمام الي ركب الدراما في مصرنا الحبيبه".

أحمد عزمي ضيف إسعاد يونس

وتابع: "لا طعم للحياة بدون عمل ابني يكبر امامي ولا اعلم كيف سأعينه علي مواجهة صعوبات الحياه وانا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا املك مهنة اخري واخشي من الموت كمدا وحزنا، هذا طلب ورجاء لاحد اهم واكبر المؤسسات المصريه والتي تعلي من قيمة التسامح واعطاء الفرص للشباب ..وفقكم الله الي ما فيه خير امتنا وشكرا".

صاحبة السعادة

وفي حلقة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" نجوم مسلسل إنترفيو، وهم رنا رئيس، حازم إيهاب، محمود فايز، سارة نور، ونور بدر، بالإضافة إلى المخرج أحمد خالد أمين، وسيتناول اللقاء كواليس المسلسل وأبرز القضايا التي يناقشها، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى المتعلقة بالعمل الفني.



مسلسل إنترفيو

وتدور أحداث مسلسل «إنترفيو»، حول فتاة تدعى «نادين»، تعمل محللة بيانات، وتظهر بـ3 شخصيات، ولديها ذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسا على عقب ومن هنا تتوالى الأحداث.

ويقدم الفنان خالد شباط، دور شاب يسمى رامي، وهو صاحب تطبيق «The Match Maker»، وهدفه الأساسي تطويره، إلى أن يقع في حب رنا رئيس، ومن هنا تبدأ الأحداث تتصاعد، بعدما يحاول التقرب منها.

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