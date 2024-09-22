على غرار أحمد عزمي.. كريم الحسيني عاطل بدرجة فنان وهذه كواليس اعتزاله

اعتزال كريم الحسيني.. أعلن الفنان كريم الحسيني، منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اعتزاله الفن، بسبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية منذ تقديمه مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021.

كريم الحسيني

تفاصيل اعتزال الفنان كريم الحسيني



وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل اعتزال الفنان كريم الحسيني، حكى كريم الحسيني عن سبب اعتزاله وهو أنه متقاعس عن العمل منذ ثلاثة سنوات، على الرغم من سعيه الدائم للتواجد في أي عمل فني، خاصة أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قائلاً:"قرار إعتزال، إعتزل ما يؤذيك، وأنا قررت أعتزل ما يؤذيني، قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل؛ لأنني فعلاً فنان (قديم نوفي) أنتمي الى زمن الفن الجميل الأبيض والاسود وماسبيرو زمان، قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021، حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان اللي مالوش كبير،

ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبيه والشلاليه، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدًا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج، أقوم بتدريس التمثيل على مستوى الجامعات والورش وأقوم بتدريس مادة الدوبلاج والتمثيل الاذاعي والتعليق الصوتي على مستوى الجامعات والورش أيضًا، أعمل بالمسرح (مسرح الدوله) الذي إحتضنني ولكني (موظف) بمسرح الدولة، فأقوم بعمل المسرحيه كبطولة وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر بعض الضرائب 3000 هل هذا يعقل، ومع ذلك فأنا راضٍ تماماً، وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما أستمع الى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يشبع رغباتى كفنان".

عبّر كريم عن شعوره بالإحباط بسبب التجاهل المستمر من قبل العديد من الشخصيات في الوسط الفني، وعلى رأسهم منتجين ومخرجين وفنانين كبار، كما تحدث عن معاناته خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه رغم موهبته وشهاداته العلمية الرفيعة في مجال التمثيل والإخراج، لم يجد التقدير الكافي في مجال الدراما، مما دفعه لاتخاذ قرار اعتزال السعي في هذا المجال الذي أصبح، حسب وصفه، مليئًا بالنفاق والمحسوبية، مُعلقًا:" إجتهدت وعملت بالمسرح منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالاً جديداً كي أُقدم نفسي بشكل جديد الى الساده المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم الى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل، على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليله عرض لـ ٤ مسرحيات ناجحه وتم إستضافتى في أكبر البرامج منى الشاذلي،

صاحبة السعادة ثم ماذا بعد، لا شيء، كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقية بدون لجان الكترونيه ثم ماذا بعد، لا شيء، لذا ومن موقعي هذا إتخذت قراراً في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمانينة والرضا واليقين بعد إنتهاء عرضى من مسرحية كازينو بمسرح السلام " فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحه تماماً ".

سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر الى كاليفورنيا.. كريم الحسيني يكشف عن موقفه بعد اعتزال الفن

كما أشار إلى أنه سيبدأ صفحة جديدة في حياته من خلال السفر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإخراج والإنتاج السينمائي، وسيسعى لتحقيق حلمه بإنشاء مدينة للفنون تتيح للمواهب الشابة فرصًا لإظهار إمكانياتهم بعيدًا عن المحسوبيات، مُضيفًا:"سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر الى كاليفورنيا أو الولايات المتحدة وسأقوم بدراسة الإخراج السينمائي والإنتاج، وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصة للعمل حتى لو إضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذية وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين، حلم One Man Show، الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف، وسأعود الى أرض الوطن وأقوم بإنشاء مدينه كامله مثل مدينة الفنان محمد صبحي

(مدينه سنبل) مدينه كلها تسقى الفنون وتتبنى المواهب، وسأحتضن كل من هو موهوب سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي، سأُنشئ بها مسرح، ومحطة إذاعة، وبعض أماكن التصوير، سأقوم بإنشاء قناة عبر اليوتيوب أو بإنشاء منصة المستقبل، سأقوم بعرضي وعرض الموهوبين على هذه القناة من خلال أفلام قصيرة واسكتشات ومسلسلات وأقوم بالإنتاج لنفسي ولغيري،وسأقوم بإنتاج عدد كبير من المسرحيات وسأقوم بإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وسأعتمد على هذا الصرح ولن اعتمد على السعي الفني اللعين".



وفي رسالته، لم ينس كريم توجيه الشكر للأشخاص الذين كانوا سببًا في تحطيم أحلامه، مع الإشارة إلى بعض المواقف المؤلمة التي تعرض لها من قبل زملاءه في الوسط الفني، قائلاً :" شكرًا لكل من أراد أن يحطم حلمي وأقول له أحسنت وافلحت، ولكن الله خيب ظنك".

كريم الحسيني

كريم الحسيني: محمد رمضان عاملني كمعجب رغم إنه كان صديقا مُقرباً

كما حكى عن تغيير معاملة الفنان محمد رمضان معه، وقال أنه عندما قابله في مسلسل موسى عامله كأنه معجب، على الرغم من معرفته به سابقًا، مُعلقًا :" شكرًا للنجم محمد رمضان عن عدم رده على مُكلماتي منذ 2018 الى الآن، وأشكره كثيراً عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل موسى 2021 حيث قُمت بإنتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفاً على الباب من الساعه 3:00 عصرًا الى 9:00 ليلاً حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديماً مُقرباً بل إنتظرتُ ٦ ساعات مع الفنان رياض الخولي والفنان مفيد عاشور وعندما قابلته الساعه 9:00، تعامل معي على إني معجب لم يتذكر إسمه، منذ هذا اليوم أُصبت بذبحه في قلبي من هذا التعامل".

كما أكد أيضًا على أنه تم تجاهله من الفنان أحمد العوضي على الرغم من دعمه له وقت إنشائه مشروعه الخاص به عربيه القهوة، مُعلقًا:" أنا لا أكتُب هذا البوست كي يتم ترشيحي في مسلسلات ولا إستضافتى في برامج، أنا أكتُب هذا البوست تخليداً لهذا اليوم، كي يظهر لي".

استغاثة أحمد عزمي

وجاء قرار كريم الحسيني، بعد أيام قليلة من استغاثة الفنان أحمد عزمي بسبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية، وبعد دعم الوسط الفني له، والشركة المتحدة التي استجابت على الفور لمنشوره ورغبته في العمل معهم، وسرعان ما أعلن عن تعاقده على عمل لرمضان 2025.

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