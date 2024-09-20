بعد مناشدته للمتحدة.. أحمد عزمي يتعاقد على مسلسل لرمضان 2025

أعلن الفنان أحمد عزمي عن تعاقده على مسلسل جديد ضمن سباق دراما رمضان 2025، في خطوة تعيد النجم المصري للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب.

وجاءت هذه العودة بعد استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمناشدة عزمي التي عبّر فيها عن رغبته بالعودة للفن بعد سنوات من الأزمات والتحديات الشخصية التي مر بها، لذلك يرصد " الموجز" التفاصيل كاملة في السياق التالي

أحمد عزمي

تفاصيل التعاقد مع الشركة المتحدة

تعاقد أحمد عزمي مع الشركة المتحدة لإنتاج مسلسل رمضان 2025، حيث أعلن الخبر عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعبّر عزمي عن سعادته وامتنانه لاستجابة الشركة السريعة لمطلبه، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل له خطوة كبيرة نحو العودة إلى الأضواء مجددًا.

وكتب عزمي في المنشور:"شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة، كلامكم سيظل وسامًا على صدري كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة، هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط، وللدور العظيم الذي تقوم به."

أحمد عزمي يشكر الشركة المتحدة

رافق المنشور صورة جمعت عزمي بالمدير التنفيذي للشركة المتحدة، الأستاذ عمرو الفقي، حيث ظهرا خلال توقيع عقد المسلسل الجديد.

وأعرب عزمي عن تفاؤله بالمستقبل قائلاً: "أدام الله فرحتكم ومحبتكم، واللي جاي أحلى بإذن الله."

أحمد عزمي مع عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة

مناشدة أحمد عزمي وعودة الأضواء

في وقت سابق، نشر أحمد عزمي منشورًا مؤثرًا عبر فيسبوك يناشد فيه العودة إلى الساحة الفنية، مستنكرًا غيابه عن الأعمال رغم الجوائز التي حصل عليها على مدار مشواره الفني.

وتحدث أيضًا عن التحديات المادية التي يواجهها، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك عملاً آخر يدعمه، وذكر في حديثه عن نجله والتزاماته المعيشية.

استجابة الشركة المتحدة وتفاؤل بالنجاح

استجابت الشركة المتحدة سريعًا لمناشدة عزمي، وتم التعاقد معه للمشاركة في مسلسل جديد لرمضان 2025.

من المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا كما هو معتاد في أعمال عزمي المتميزة، مما يعزز من عودته القوية للساحة الفنية.

يذكر أن أحمد عزمي، حقق نجاح في الدراما المصرية في الألفينات منها مسلسل يتربى في عزو، عباس الأبيض، الست أصيلة، ومن أخر أعماله فيلم المنبر ومسلسل ب 100 راجل.

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