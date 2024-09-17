أي ست عربية هتتعاطف معاه.. تفاصيل مسلسل روجينا في رمضان 2025

كشفت الفنانة روجينا عن بعض ملامح مسلسلها القادم الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، أثناء تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية، ويكشف لنا الموجز تفاصيل دور روجينا في مسلسلها الجديد.

مسلسل الفنانة روجينا في رمضان 2025

وأكدت روجينا خلال لقائها عبر منصة سبيسيالي الإماراتية، أن مسلسلها المقبل يحمل موضوعا مختلفا ويمس كل سيدة في الوطن العربي، حيث يتحدث عن فكرة الأمان الذي تبحث عنه أي سيدة وقالت «واثقة من النجاح بإذن الله لأنه مسلسل مختلف ومهم جدا وأعتقد إن أي ست عربية هتتعاطف معاه ويمكن الرجالة هتتضايق مني أكيد».

روجينا

كما أعربت روجينا عن سعادتها بالتعاون مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت في المسلسل وعن سعادتها بفترة التحضير حاليا واختيار الأبطال وتحديد اسم المسلسل.



يذكر أن روجينا حصلت على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها في مسلسل «سر إلهي».

مسلسل سر إلهي



مسلسل «سر إلهي» مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة في شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

روجينا

يحكي مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، معاناتها في الحصول على حقها في الميراث بعد وفاة والدتها، كما تتعرض للخيانة من قبل المقربين لديها مع زوجها، مما يدفعها إلى ترك مدينتها في المنصورة وتذهب للقاهرة، لتتصاعد الأحداث، ويحدث تحول في حياتها.

أبطال مسلسل سر إلهي



يضم مسلسل «سر إلهي»، عددًا كبيرًا من النجوم بجانب روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي. والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

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