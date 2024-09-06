30 حلقة.. تفاصيل مسلسل روجينا في دراما رمضان 2025

أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل جديد يتناول قضية هامة تمس المرأة في الوطن العربي، على مدار 30 حلقة، ويعتبر واحدًا من أبرز الأعمال التي ستطرح في هذا الموسم، و يمثل "حلم حياتها" كما عبرت عنه روجينا خلال ظهورها في برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل العمل.

قضية مسلسل روجينا الجديد



روجينا وصفت موضوع المسلسل بأنه ليس فقط حلمها الشخصي، بل هو "قضية حياتي، وقضية كل امرأة في الوطن العربي"، مما يشير إلى أن المسلسل سيتناول قضايا المرأة من منظور اجتماعي حساس، وتهدف روجينا إلى تسليط الضوء على موضوعات تعتبر محورية لكل امرأة، سواء من حيث التحديات التي تواجهها أو الحقوق التي تسعى للحصول عليها.

روجينا

وأضافت روجينا خلال اللقاء: "لو ربنا وفقني وعملت المشروع ده، بناتي بعد عمر طويل هيقولوا شكرا يا أمي إنك عملتي حاجة للستات بالشكل ده". كلماتها عكست أهمية المشروع بالنسبة لها، حيث وصفت المسلسل بأنه سيكون "طلقة هتقلب الدنيا"، مما يعزز التوقعات الكبيرة حول قوة تأثير هذا العمل على الجمهور.

تعاون جديد مع المخرجة مي ممدوح



فيما يتعلق بتفاصيل الإنتاج، ردت روجينا على تساؤل حول تعاونها مع المخرجة مي ممدوح في هذا المسلسل. وأوضحت أن اختيار مخرجة للمسلسل جاء بسبب طبيعة الموضوع الذي يناقشه، مشيرة إلى أن "المخرجة لازم تكون ست". كما أكدت أن قرار التعاون مع مي ممدوح ليس بسبب أي خلاف بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي عملت معه في ثلاثة أعمال سابقة، بل لأن هذا العمل يتطلب رؤية نسائية.

روجينا

روجينا أوضحت أنها تعتز جدًا بتجربتها مع عبد العزيز، قائلة: "أنا أعتز جدًا بشغلي مع أستاذ رؤوف عبد العزيز، ومن أمتع وأسعد لحظات حياتي وجودي في لوكيشن تصوير له".

نجاح روجينا في مسلسل "سر إلهي"



روجينا كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سر إلهي"، الذي كان من بطولة جماعية ضمت عددًا من الفنانين المتميزين مثل محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، ونهى عابدين. المسلسل كان مكونًا من 15 حلقة فقط، وحقق نجاحًا ملحوظًا بين جمهور المشاهدين. "سر إلهي" كان من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس، مما يجعله تجربة متميزة أخرى في مسيرة روجينا الفنية.

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