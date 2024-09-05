روجينا: مسلسل رمضان 2025 هو حلم حياتي وسيكون الضربة القاضية للدراما

تحدثت الفنانة روجينا عن مسلسلها الجديد الذي ستقدمه في سباق رمضان 2025، معبرة عن حماسها الشديد لهذا المشروع الذي يناقش قضية هامة تخص المرأة المصرية، خلال لقاء إذاعي، حيث أكدت روجينا أن العمل سيكون "الضربة القاضية" لموسم رمضان المقبل.

كما تطرقت للعديد من المواضيع الشخصية والمهنية التي تخص مسيرتها الفنية، بما في ذلك أزماتها مع النقاد وتجربتها الشخصية، ورصد ذلك " الموجز" في التقرير التالي

روجينا

قضية حياة المرأة المصرية

أعربت روجينا عن سعادتها بالعمل الجديد الذي سيشارك في موسم رمضان 2025، مشيرة إلى أن المسلسل سيتناول قضية حيوية تؤثر على كل امرأة في الوطن العربي.

خلال لقائها في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، قالت: "قضية المسلسل هي قضية حياتي، وإذا حققت هذا المشروع بنجاح، سأكون قد تركت إرثاً هاماً لبناتي".



وأضافت أن العمل سيكون "طلقة تقلب الدنيا" لما يحمله من تأثير على الجمهور.

التعاون مع مي ممدوح ونفي الخلافات مع رؤوف عبد العزيز

رغم تعاونها المفاجئ مع المخرجة مي ممدوح، نفت روجينا وجود أي خلافات بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي عملت معه في العديد من النجاحات السابقة.

وأوضحت: "رؤوف عبد العزيز من أكثر الأشخاص التي أرتاح في التعامل معهم، ومي ممدوح تعاون جديد ومشوق".

رد روجينا على الناقد الفني طارق الشناوي

تطرقت روجينا إلى حديث الناقد الفني طارق الشناوي الذي انتقد مسلسلها السابق، مؤكدة أنها لا تحمل أي ضغينة تجاهه.

وأضافت: "النقد له قواعد، وأنا أحترم النقد البناء، لكن يبدو أن طارق الشناوي لم يتابع كل أعمالي كما ادعى".

وأكدت أن المشكلة ليست بينها وبينه بل تخص زوجها الفنان أشرف زكي، وهي مسألة سيحسمها القضاء.

أزمة حرق وجهها أثناء العطلة

في جانب آخر من اللقاء، كشفت روجينا عن حادثة تعرضها لحروق في وجهها أثناء قضائها عطلة العيد في العلمين، مشيرة إلى أنها قضت "أسوأ عيد في حياتها" بعد تعرضها لأشعة الشمس بشكل مفرط.

وقالت: "رأس مالي هو وجهي، وللحظة شعرت أن وجهي لن يعود لطبيعته".

علاقة روجينا بابنتيها مايا ومريم

تحدثت روجينا أيضاً عن علاقتها بابنتيها مايا ومريم، معبرة عن أملها في العمل مع مايا في مجال الفن، لكنها أشارت إلى أن مايا ترفض المشاركة معها في أي عمل فني، مما يحزنها.

أما عن مريم، فقد أعربت عن فخرها بابنتها التي تمكنت من تجاوز النقد الفني الذي تعرضت له عند مشاركتها في أحد أعمالها.

نجاح مسلسل "سر إلهي" وموسم رمضان

عبرت روجينا عن سعادتها بنجاح مسلسل "سر إلهي" الذي يعاد عرضه حالياً على قنوات dmc، مؤكدة أن العمل حقق نجاحاً كبيراً حتى بعد عرضه الأول في رمضان 2024.

وأشادت بالتعاون الذي جمعها مع الفنانين المشاركين في العمل.

كما تحدثت عن مشاركة الفنان حمزة نمرة في غناء تتر المسلسل، مشيرة إلى أن اختياره كان إضافة قوية للعمل.

التمسك بموسم رمضان

أكدت روجينا في حديثها أنها لا تستطيع التنازل عن المشاركة في موسم رمضان لصالح أعمال تُعرض خارج هذا الموسم، معتبرة أن شهر رمضان يحمل حالة خاصة من النجاح.

وأضافت: "منذ بداياتي في المعهد وأنا أشارك في مسلسلات رمضانية، ورمضان هو موسم النجاح الذي أعتاد عليه".

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