إسعاد يونس عن تيتا زوزو: المسلسل يناقش التربية الحديثة للأطفال

تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن كواليس مشاركتها في مسلسل تيتا زوزو، ورأيها في التربية الحديثة للأجيال القادمة وهو ما يناقشه المسلسل، وذلك خلال مداخله هاتفية مع أحد البرامج على قناة الحياة، يكشفها لنا الموجز.

وقالت إسعاد يونس: موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسناه في المسلسل؛ لأن قرارات زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.

إسعاد يونس

مشيرةً إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.

مؤكدة أنه من الواجب إجبار الأحفاد والأبناء على بعض الصفات، واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفةً: ممكن أجبر أحفادي على الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ واعترضت على فيديوهات تيك توك وبتجيبله إيراد وكل ده رغاوي وبتخلص في وقت قليل جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد.

مسلسل تيتا زوزو

ويُعرض للفنانة إسعاد يونس، مسلسل تيتا زوزو، المذاع عبر شاشة قناة DMC، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بجانب عرضه عبر منصة watch it التي تسبق التليفزيون بيوم خلال العرض.

ويشارك في مسلسل تيتا زوزو عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة المسلسل

يحكي المسلسل قصة دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجؤون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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