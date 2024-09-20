إسعاد يونس تكشف تفاصيل مسلسل تيتا زوزو وتعبر عن إعجابها بالنجوم الشباب المشاركين



في حديث شيّق ومليء بالحماس، كشفت النجمة إسعاد يونس عن مصدر فكرة مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"، والذي يتبقى أيام قليلة على بدء عرض أولى حلقاته، وتحدثت إسعاد عن تجربتها في هذا العمل وكيف استمدت فكرته من حياتها الشخصية وطريقتها في التعامل مع أبنائها وأحفادها.

كما أشادت بالنجوم الشباب المشاركين معها، مؤكدة على دورهم الكبير في نجاح العمل، لذلك يستعرض موقع " الموجز" في السطور التالية أبرز تصريحات النجمة إسعاد يونس حول مسلسل "تيتا زوزو".

إسعاد يونس

فكرة المسلسل مستوحاة من الحياة الشخصية لإسعاد يونس

تحدثت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس عن مصدر فكرة مسلسل "تيتا زوزو" خلال لقاءها مع برنامج ET بالعربي، مشيرة إلى أن المسلسل يأتي في إطار مختلف وفريد عن الأعمال الدرامية المعتادة.

وأوضحت أن المسلسل مستوحى بشكل كبير من حياتها الشخصية وطريقتها في التعامل مع أبنائها وأحفادها.

وقالت: "الفكرة جاتلهم من حياتي الحقيقية وطريقتي مع ولادي وأحفادي، تيتا بتحب الحياة وعايزة تعيش، واحنا عايزين النوع ده يبقى موجود أكتر وسطنا، مش لازم تيتا تكون كركوبة ومش قادرة تتحرك".

دور النجوم الشباب في المسلسل

استكملت إسعاد حديثها بتسليط الضوء على النجوم الشباب المشاركين في المسلسل، معبرة عن إعجابها الشديد بمواهبهم الكبيرة.

وأكدت أن العمل الجماعي هو أساس نجاح المسلسل، وأنه لا يجب أن يكون البطل هو المتحكم الوحيد في الدراما أو الكوميديا.

وعلقت قائلة: "مش بحب فكرة البطل هو اللي يكون مسيطر على كل حاجة وبيقول كل النكت الحلوة واحنا معانا نجوم شباب كتير ومهمين في تيتا زوزو واستغلينا موهبتهم".

الاستعداد لعرض أولى الحلقات

تفصلنا ساعات قليلة عن موعد عرض أولى حلقاته، المقرر طرحها غدًا، 21 سبتمبر، على شاشة قناة DMC، يشمل العمل طابعًا اجتماعيًا ممزوجًا بالكوميديا والتشويق، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم محمد كيلاني، عابد عناني، إيناس كامل، نور محمود، والفنان الشاب أحمد عنان، تحت إخراج المبدعة شيرين عادل.

إسعاد يونس

توقعات بنسب مشاهدة مرتفعة

مع اقتراب عرض المسلسل، تزداد التوقعات بارتفاع نسب المشاهدة، خاصةً من محبي إسعاد يونس وأعمالها الفريدة.



يُعد مسلسل "تيتا زوزو" من الأعمال المنتظرة، حيث يجمع بين عناصر الكوميديا والدراما الاجتماعية بطريقة مبتكرة ومشوقة.

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