تعرف على موعد عرض مسلسل تيتا زوزو والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور بشغف شديد مسلسل "تيتا زوزو"، الذي تقوم ببطولته النجمة إسعاد يونس، وسيتم عرضه على منصة "Watch It" ابتداءً من يوم 20 سبتمبر الجاري.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عن مسلسل تيتا زوزو، وكل ما يختص بالعمل.

قصة مسلسل تيتا زوزو

سيبدأ بث مسلسل تيتا زوزو على قناة DMC يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً، وتدور قصة المسلسل حول شخصية "اعتزاز عبد المقصود"، وهي دكتورة وجدة لأربعة أبناء وسبعة أحفاد، يعتبر الأحفاد جدتهم مثلهم الأعلى، ويعتمدون عليها في حل مشكلاتهم المختلفة. تسعى اعتزاز دائمًا إلى التقرب من أحفادها وتعلّم ما يحبونه، إلا أن هناك خلافات دائمة بينها وبين أبنائها بسبب أسلوب تربيتها للأحفاد، الذي يعتبرونه غير مناسب للعصر الحالي، تتناول كل حلقة من حلقات المسلسل محاولة اعتزاز حل مشكلة لأحد أحفادها.

يتكون المسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، بالإضافة لعدد من الأطفال، وهو من تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "كامل العدد +1"

وكانت الفنانة إسعاد يونس، قد شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد +1"، والذي ضم نخبة من الفنانين وهم دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم عصابة عظيمة

وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس، السينمائية فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عاد بها للسينما، وقد شاركت فيه مع محمد محمود، كريم عفيفي، محمد ثروت، وفرح الزاهد، وتناول الفيلم قصة إسعاد يونس التي ظهرت في دور والدة كريم عفيفي، التي تتعرض لعملية نصب ثم تقرر هي وكريم تشكيل عصابة لاسترداد حقهما، كما شاركت إسعاد يونس، أيضًا في رمضان الماضي بمسلسل إذاعي حمل عنوان "سوبر فوزية".

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