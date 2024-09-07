قبل عرض"تيتا زوزو".. أعمال فنية سابقة سلطت الضوء على علاقة الأجداد بأحفادهم

أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل "تيتا زوزو"، للفنانة إسعاد يونس، حيث يبدأ عرض الحلقة الأولى منه يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، وتظهر خلاله إسعاد يونس بدور "تيتا عزيزة" وهي جدة تعمل وكيل وزارة زراعة، ويتحدث العمل عن العلاقة بينها وبين أحفادها، وهو كوكبة من النجوم، من بينهم مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على علاقة الأجداد بأحفادهم، قبل مسلسل "تيتا زوزو".

عتبات البهجة



مسلسل عتبات البهجة

من الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على تلك العلاقة، مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2024، وهو بطولة يحيى الفخراني، هنادي مهنى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، علاء مرسي، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه عن وكيل الوزارة السابق، بهجت الأنصاري الذي قدم دوره الفنان يحيى الفخراني، الذي تولى مهمة تربية أحفاده الأيتام، كما واجه صراعات كثيرة من أجل إبعادهم عن المشاكل، والعمل من تأليف مدحت العدل، مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة.

صاحب السعادة

مسلسل صاحب السعادة

كما سلط عادل إمام الضوء على علاقة الجد بأحفاده في عدد من أعماله الدرامية، منها مسلسل "صاحب السعادة" الذي تم عرضه عام 2014، وكانت أحداثه تدور في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "بهجت أبو الخير" عادل إمام الذي يقيم مع أبنائه وأحفاده ويمر بتحديات عديدة نظرًا لاختلاف الأجيال، ومسلسل "عوالم خفية الذي عرض عام 2018 الذي شارك فيه صلاح عبدالله، فتحي عبدالوهاب، بشرى، وهبة مجدي.

مسلسل هند والدكتور نعمان

ومن بين الأعمال التي ركزت على علاقة الأجداد بالأحفاد، هو مسلسل "هند والدكتور نعمان" الذي تم عرضه خلال عام 1984، وهو بطولة كمال الشناوي، وتناول علاقة الجد بحفيدته، وشاركه في بطولة العمل ليزا مجدي، رجاء الجداوي، حسين الشربيني، أحمد راتب، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف لينين الرملي وإخراج رائد لبيب.

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