كم عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو لـ إسعاد يونس.. تعرف على التفاصيل

عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو.. أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل تيتا زوزو، للفنانة إسعاد يونس الذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم الدراما الشتوية، حيث يُعرض على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 21 سبتمبر الجاري.



وفي السطور التالية يرصد الموجز عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو، وتفاصيل شخصيات أبطاله، وغيرها من التفاصيل التي تهم الجمهور.

يروي مسلسل تيتا زوزو قصة اجتماعية تجمع بين الدراما والكوميديا، وتلعب فيه الفنانة إسعاد يونس دور وكيل وزارة الزراعة التي تقيم مع أبنائها المتزوجين وأحفادها، وتمر بالعديد من التحديات والمشاكل العائلية التي تستوعب تدخلها بأسلوب يمزج بين الجدية والروح الفكاهية.

تيتا زوزو

عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو وأبطاله

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو مجموعة من النجوم مثل صلاح عبد الله الذي يجسد دور جارها وحبها القديم، ثم يقف بجوارها في حل الأزمات التي تواجهها، بالإضافة إلى مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، نور محمود، محمود البزاوي، وحمزة العيلي، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وهو يتكون من 30 حلقة، وسوف يحظى العمل بمتابعة كبيرة فور عرضه بسبب مزجه الدراما والكوميديا في سياق اجتماعي مشوق.

إسعاد يونس

فيلم عصابة عظيمة

وفيما يتعلق بآخر أعمال الفنانة إسعاد يونس، فقد كان فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عاد بها إلى السينما، حيث شاركت فيه مع محمد محمود، كريم عفيفي، محمد ثروت، وفرح الزاهد، والفيلم تناول قصة إسعاد يونس في دور والدة كريم عفيفي، التي تتعرض لعملية نصب وتقرر هي وكريم تشكيل عصابة لاسترداد حقهما.

مسلسل سوبر فوزية

كما شاركت إسعاد يونس في رمضان الماضي بمسلسل إذاعي بعنوان "سوبر فوزية"، وشاركت أيضًا في مسلسل "كامل العدد" الذي عُرض في نفس الشهر، وضم في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، وعمرو جمال، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

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