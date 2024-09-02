قبل انطلاقه.. موعد عرض مسلسل تيتا زوزو والتفاصيل الكاملة له

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو.. أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل تيتا زوزو، الذي تقوم ببطولته الفنانة إسعاد يونس، حيث من المقرر عرضه خلال الشهر الجاري على منصة شاهد الإلكترونية.

وفي السطور التالية يرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بمسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، تفاصيل شخصيات أبطاله، وغيرها من التفاصيل التي يبحث عنها الجمهور.



أبطال مسلسل تيتا زوزو

شخصيات أبطال مسلسل تيتا زوزو



تظهر النجمة إسعاد يونس، خلال

أحداث مسلسل "تيتا زوزو" بدور امرأة تعمل بمهنة وكيل وزارة للزراعة، ولديها ولدان وابنتان متزوجان، وعندها أحفاد، وتمر عائلتها بمشاكل وأزمات كثيرة، فتسعى لحلها لكي تنقذهم.

بينما يظهر الفنان الشاب نور محمود بدور ابنها، وهو متزوج من الفنانة إيناس كامل، وتظهر الفنانة إيمان يوسف بدور فتاة تُدعى ريناد، وهي أيضًا جارة الفنانة إسعاد يونس وصديقتها المقربة، بينما يظهر الفنان مجدي بدر بدور رجل يُدعى مجدي وهو شخص يحاول دائمًا في وضع تيتا زوزو في مشاكل وأزمات.

قصة مسلسل تيتا زوزو

يناقش مسلسل "تيتا زوزو" للنجمة إسعاد يونس، مجموعة من المواضيع الاجتماعية المهمة، خاصةً مشاكل الأبناء والأحفاد، وتدور تلك القصة عن أبنائها المتزوجين الذين لهم أبناء، وكذلك ابنتيها، فتمر كل عائلة منهم بمشاكل بين الزوجين والأطفال، وبدورها الأم والجدة، تتدخل في كل هذه الأمور وتسعى لحلها في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو"، يتكون من 30 حلقة، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز، ويشاركها في بطولته صلاح عبدالله، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إيمان يوسف، وغيرهم من النجوم.

إسعاد يونس

فيلم عصابة عظيمة

وكانت آخر الفنانة إسعاد يونس السينمائية، فيلم "عصابة عظيمة"، وهو بطولة محمد محمود، كريم عفيفي، محمد ثروت، فرح الزاهد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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