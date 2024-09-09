عودة إسعاد يونس إلى الشاشة.. بين السينما والتلفزيون

أصبح ظهور الفنانة إسعاد يونس في الأعمال الفنية مصدر سعادة للجمهور الذي يفضل رؤيتها كممثلة بعيدًا عن برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، بعد نجاحها الكبير في فيلم "200 جنيه" الذي تم عرضه في عام 2021، والذي جسدت فيه شخصية "عزيزة السيد"، اتجهت إسعاد نحو السينما والتلفزيون مجددًا بقوة، النجاح الذي حققته في هذا الدور كان دافعًا لها للعودة إلى الساحة الفنية، حيث تبعته بفيلم "عصابة عظيمة" الذي نافس في الموسم الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، ويستعرض الموجز تفاصيل أعمالها الفنية.

إسعاد يونس ومسلسل "انترفيو"

قررت إسعاد يونس أن تطل على جمهورها هذه المرة من خلال مسلسل "انترفيو"، والذي يعرض في 11 سبتمبر الجاري. تلعب فيه دور "ماجي"، جدة "رامي"، الذي يجسد دوره الفنان خالد شباط. رامي هو صاحب تطبيق إلكتروني يحمل اسم The Match Maker، ويهدف بشكل أساسي إلى تطوير هذا التطبيق. تقدم "ماجي" دعمًا كبيرًا لحفيدها في حياته وقراراته، مما يجعلها شخصية محورية في أحداث المسلسل.

إسعاد يونس

الجمهور ينتظر بفارغ الصبر هذا العمل الجديد، حيث يشوقهم الأداء المختلف الذي ستقدمه إسعاد في هذه الشخصية، وخاصة بعد فترة غياب عن الدراما التلفزيونية.

مسلسل "تيتا زوزو": العودة بدور الجدة

إسعاد يونس

بعد مسلسل "انترفيو"، تعود إسعاد يونس بدور آخر مميز في مسلسل "تيتا زوزو"، المقرر عرضه بعد عشرة أيام من عرض مسلسلها الأول. تجسد إسعاد شخصية "دكتورة اعتزاز عبد المقصود"، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أحفاد. يعتبر الأحفاد جدتهم قدوة لهم، ويلجأون إليها في أي مشكلة تواجههم. ورغم حبها الشديد لهم وتقربها الدائم منهم، إلا أنها تقع في خلافات متكررة مع أبنائها الذين يرون أنها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع الزمن الحالي.

إسعاد يونس

تدور أحداث كل حلقة حول محاولات "اعتزاز" لحل مشكلة لأحد أحفادها، مما يعكس الصراع بين الأجيال واختلاف الرؤى التربوية.

فيلم "عصابة عظيمة" وآخر أعمال إسعاد

إسعاد يونس

كان آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية فيلم "عصابة عظيمة"، الذي شارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم كريم عفيفي، فرح الزاهد، رنا رئيس، عنبة، ومحمد محمود، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "عظيمة"، امرأة في أواخر الخمسينيات من عمرها تفقد بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة بصيرتها. يسبب ابنها الساذج مشاكل كبيرة تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها، الذي يعد آخر ما تملكه.

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