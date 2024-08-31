النشرة الفنية لـ "الموجز".. بشري في مهرجان البحرين وحسن الرداد ينفي الشائعات وإسعاد يونس تقترب من انتهاء "تيتا زوزو"

تقدم هذه النشرة استعراضاً لأحدث الأخبار والفعاليات في الساحة الفنية، مشيرة إلى مشاريع النجوم ومشاركاتهم في المهرجانات، بالإضافة إلى بعض التحديثات الهامة حول صحة الفنانين والمشاريع القادمة.

تعكس هذه الأخبار تطورات مشوقة في صناعة الفن والسينما، وتلقي الضوء على أعمال قادمة ستشغل اهتمام الجمهور، لذلك يستعرض الموجز أبرز الأخبار الفنية في السياق التالي

بشري ترأس لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة عن تعيين النجمة بشري كرئيسة لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة".

المهرجان المقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل، يشهد تكريم العديد من المبدعين في مجال السينما.

هذا الاختيار يعكس تقدير إدارة المهرجان لإسهامات بشري في عالم الفن، وقدرتها على تقديم تقييم موضوعي للأعمال السينمائية الجديدة.

إضافة إلى ذلك، ستسافر بشري إلى الدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان آخر، والذي سيُعقد من 6 إلى 13 سبتمبر.

من المتوقع أن يتضمن المهرجان تكريماً خاصاً للنجم الكبير حسين فهمي بجائزة الإبداع، تكريماً لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

سيشارك في هذا المهرجان عدد من النجوم البارزين، مما يجعله حدثاً هاما في أجندة الفعاليات السينمائية.

بشرى

حسن الرداد ينفي أي علاقة بقصة مسلسل "سفاح التجمع"

في مداخلة هاتفية مع الفنان إدوارد في برنامجه "القاهرة اليوم"، نفى النجم حسن الرداد ما تم تداوله عن موافقته على تقديم قصة مسلسل "سفاح التجمع".

وأوضح الرداد أنه تلقى اتصالاً من المؤلف محمد صالح العزب بشأن تقديم قصة حياة سفاح التجمع، لكنه أكد أنه لم يوافق على المشروع حتى يتم الانتهاء من القضية بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه قرأ أول حلقتين من المسلسل وأعجب بهما، ولكن قراره النهائي سيعتمد على تطورات القضية.

حسن الرداد

نقابة المهن السينمائية تنعي السيناريست عاطف بشاي

أعرب مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة عن عميق حزنه لوفاة السيناريست الكبير عاطف بشاي، الذي ترك بصمة واضحة في مجال السيناريو والنقد الفني.

عاطف بشاي كان أستاذاً في المعهد العالي للسينما والأكاديمية البحرية، وكتب لعدد من الصحف الشهيرة مثل "المصري اليوم" و"روزاليوسف".

وجاء نعي النقابة كالتالي: "نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الأليم، طالبين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الفنية جميل الصبر والسلوان".

إسعاد يونس تقترب من الانتهاء من مسلسل "تيتا زوزو"

تقترب النجمة إسعاد يونس من الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"، الذي يقدمها في دور وكيلة وزارة الزراعة، وهي شخصية تواجه العديد من المشاكل الاجتماعية التي تؤثر على حياتها وحياة عائلتها.

تجسد إسعاد يونس شخصية تيتا زوزو، التي تمر بتحديات كبيرة مع عائلتها، وتسعى لحل المشكلات لإنقاذهم. المسلسل يشارك فيه مجموعة من النجوم مثل صلاح عبدالله، مصطفى غريب، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل. يُعرض المسلسل في إطار اجتماعي لايت، ويتكون من 30 حلقة.

إسعاد يونس

ريهام عبد الغفور تكشف عن غيابها عن رمضان 2025

أعلنت النجمة ريهام عبد الغفور عن عدم مشاركتها في دراما رمضان 2025، موضحة أنها لم تتعاقد على أي مسلسل لهذا الموسم.

جاء هذا التوضيح رداً على ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعاقدها على بطولة مسلسل "ظلم المصطبة" مع النجمين فتحي عبد الوهاب وإياد نصار. لم يتم تأكيد هذه الأنباء من قبل الفنانين المذكورين، مما دفع عبد الغفور لتوضيح موقفها بشكل رسمي.

ريهام عبد الغفور

دينا الشربيني تستعد لتصوير فيلم "ديربي الموت"

بدأت النجمة دينا الشربيني التحضيرات الأولية لتصوير فيلم "ديربي الموت" الذي يشاركها البطولة فيه النجم يوسف الشريف.

الفيلم يعد عودة كبيرة للشريف إلى شاشات السينما بعد فترة غياب، ويجمع بين الأكشن والإثارة. الفيلم من إنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية.

هذا العمل يمثل اللقاء الثاني بين يوسف الشريف ودينا الشربيني بعد فيلم "بني آدم"، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير في ساحة السينما.

دينا الشربيني

محمد ثروت ينهي تصوير "موسم حصاد الكاكا"

أعلن الفنان محمد ثروت عن اختتام تصوير دوره في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، الذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه مجموعة من النجوم مثل محمود حافظ، حمزة العيلي، وسليمان عيد.

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا بروداكشن"، وكتبه محمد عماد وأخرجه معتز حسام. يقدم الفيلم مزيجاً مثيراً من التشويق والضحك، مما يجعله واحداً من الأعمال المرتقبة هذا العام.

محمد ثروت

محمد التاجي يعاني من حالة صحية خطيرة

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد التاجي عن معاناته من "الرفرفة الأذينية" في القلب، وهي حالة صحية خطيرة تتطلب تدخل جراحي عاجل.

هذه الحالة أدت إلى تدهور صحة التاجي بشكل ملحوظ، وأثرت على الشريان التاجي، مما يستدعي إجراء عملية جراحية بسرعة. دعا المصدر الجمهور إلى الدعاء للتاجي للشفاء العاجل وعودته إلى عمله.

محمد التاجي

أحمد مكي يبتعد عن "الكبير أوي" ويستعد لمسلسل "بكر"

أعلن أحمد مكي عن قراره بعدم تقديم جزء جديد من مسلسل "الكبير أوي" خلال رمضان 2025، حيث يستعد لتقديم عمل جديد بعنوان "بكر".

المسلسل يتناول قصة شاب بسيط يعيش في حارة شعبية، ويجسد شخصية الشهم الجدع الذي يواجه تحديات يومية.

العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح "حمصة"، ويعد خطوة جديدة في مسيرة مكي الفنية بعيداً عن الكوميديا التي اشتهر بها.

أحمد مكي

تقدم هذه النشرة لمحة شاملة عن أحدث التطورات في عالم الفن والسينما، مع التركيز على المشاريع المستقبلية والأحداث الراهنة التي تشغل اهتمام الجمهور.



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