ريهام عبد الغفور تعلن غيابها عن رمضان 2025.. تفاصيل

كشفت النجمة ريهام عبد الغفور سبب غيابها عن الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، مؤكدة أنها لم تتعاقد على بطولة أي مسلسل لموسم رمضان المقبل 2025. ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل.

وكان قد تداول عدد كبير من رواد الشوسيال ميديا أنباء تفيد بتعاقد النجمة ريهام عبد الغفور على بطولة مسلسل “ظلم المصطبة”، مع النجم فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، العمل من تأليف أحمد فوزي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك دون تأكيد على المعلومات المتداولة من قبل الفنانين الذين ذكرت أسماؤهم ضمن معلومات نشطاء مواقع التواصل.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

وفي سياق آخر، انتهت النجمة ريهام عبد الغفور خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم "كتالوج" ويشاركها في البطولة النجم محمد فراج، ومن المقرر عرضه خلال نهاية العام الجاري، على منصة عالمية، كما بدأ مؤخرًا صناعه التحضير للجزء الثاني منه.

مسلسل كتالوج يدور في إطار اجتماعي تشويقي ، وتجسد ريهام عبد الغفور في أحداثه شخصية زوجة الفنان محمد فراج، ويمران بالعديد من الأزمات، ويشاركهما في بطولة العمل كل من النجم بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، وتارا عماد، والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

ومن المعروف أن شاركت النجمة ريهام عبد الغفور في بطولة فيلم " ليلة العيد" الذي جمعها بالنجمة الكبيرة يسرا، وتم عرضه في يناير الماضي بالسينمات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

قصة ليلة العيد

تتلخص تفاصيل فيلم"ليلة العيد" في أحداث يوم واحد وهو"ليلة العيد" إذ يناقش عدد من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع منها القهر والعنف الزوجي وزواج القاصرات وختان الإناث، وذلك من خلال العديد من القصص المختلفة.

ليلة العيد، من بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، فيما قدمت سميحة أيوب شخصية الراوي بالأحداث، وظهر عدد من ضيوف الشرف بالعمل منهم عارفة عبد الرسول ورشدي الشامي، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

وكانت قد شاركت النجمة ريهام عبد الغفور في دراما رمضان الماضي بمسلسل "رشيد" مع النجم محمد ممدوح ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح.

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