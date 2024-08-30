بشري رئيس لجنة تحكيم بمهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة

كشفت إدارة مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة عن مشاركة النجمة بشري كرئيس لجنة تحكيم"فئة أفلام الطلبة" والمقررانعقاده في الفترة ما بين 3 إلى 7 نوفمبر المقبل.

بشري

كما من المقرر أن تسافر النجمة بشري إلى الدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل المشاركة في عضوية لجنة التحكيم أيضًا، والمقرر انعقاده في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر المقبل، حيث سيتم تكريم النجم الكبير حسين فهمي بجائزة الإبداع الخاصة تقديراً لمسيرته، وكوكبة كبيرة من النجوم.

وكانت قد طرحت الفنانة بشرى أغنية بعنوان “بيني وبينك كلمة”، الأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

كما تعكف في الوقت الحالي الفنانة بشري على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة " كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوي الإنتاج والتمثيل أيضًا.

أخر أعمال الفنانة بشري

شاركت النجمة بشري في بطولة مسلسل "طبيبة شرعية" الذي تم عرضه من شهورعلى شاشة قناة المحور، وتصدر المسلسل مؤشر البحث على جوجل بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولى حلقاته، وحقق انتشاراً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل "طبيبة شرعية " من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم النجم القدير صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

كما شاركت النجمة بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

ويذكر أن احتفلت النجمة بشري بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة في حفل عائلي بالساحل الشمالي، يقتصر على العائلة والأصدقاء.

بشري

من هو عريس بشرى الجديد؟

عريس الفنانة بشري هو خالد حميدة، البالغ من العمر 39 عاما.

خالد هو المدير التنفيذي لشركة "Digitised" التي تهتم برقمنة أعمال عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي، ولديه عدة مشاريع مستقبلية داخل وخارج مصر.

يعد خالد حميدة شخصية معروفة في مجال الأعمال، وقد لفت الانتباه في السنوات الأخيرة بفضل نجاحاته المتعددة ومشاريعه الرائدة.

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