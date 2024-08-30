هل يجسد حسن الرداد شخصية سفاح التجمع قربيا؟

أكد النجم حسن الرداد على أنه لم يبدي أي موافقة بشأن تقديمه قصة مسلسل " سفاح التجمع " كما قال البعض عبر صفحات السوشيال ميديا منذ بداية القضية، موضحا خلال مداخلة هاتفية مع الفنان إدوارد في برنامجه الشهير "القاهرة اليوم" إنه بالفعل تلقي اتصال هاتفي من المؤلف محمد صالح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، وعرض عليه تقديم قصة حياة سفاح التجمع.

واستكمال الرداد حديثه قائلا:" قلت لمحمد صلاح العزب لم ادخل في أي تفاصيل للعمل الإ بعد انتهاء القضية بشكل رسمي وبحكم قضائي، موضحًا إلى أنه قرأ أول حلقتين من المسلسل وأعجب بهم جداً ولكن ما زال الموضوع تحت القرار.

وأعرب النجم حسن الرداد عن رأيه حول تقديم النجم أحمد الفيشاوي المسلسل قائلا:" أحمد الفيشاوي من أشطر نجوم جيله ولو وافق على تقديم قصة مسلسل سفاح التجمع فسوف يقوم بتقديم الشخصية على أكمل وجه".

وكان قد طرح النجم حسن الرداد البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أصيف"عبر حسابه على تطبيق تيك توك.

وعلق الرداد على الفيديو الذي رصده موقع “ الموجز ”، قائلاً: "نزلت بوستر "أصيف" ودي أغنية معمولة للصيف، ونزل منها جزء حصري على تيك توك بس.. ويارب الأغنية تعجبكم."

آخر أعمال حسن الرداد

ومن جانب آخر شارك النجم حسن الرداد في بطولة مسرحية "التلفزيون" التي تم عرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

تدور أحداث مسرحية "التلفزيون" حول شخصيتين ، هما كروانة وحفظي اللذين يزورهم بابا نويل بعد مرور ثلاثين عامًا.

ومن خلال الهدايا التي يجلبها، يجد الثنائي تليفزيونًا سحريًا يتيح لهما التنقل بين قنواته في إطار كوميدي، مما يضفي عنصر المرح على العرض.

شارك في المسرحية مجموعة من النجوم، منهم النجم حسن الرداد، والنجمة إيمي سمير غانم وأوس أوس ومحمود حافظ وبدرية طلبة وسليمان عيد، وكوكبة كبيرة من النجوم.

تأليف المسرحية كان من قبل أحمد سعد وإبراهيم صابر ومحمد خطاب، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في مهرجان العلمين الجديدة وفي المملكة العربية السعودية، حيث أثارت إعجاب الجمهور ونالت إشادات واسعة.

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