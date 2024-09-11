إسعاد يونس: نناقش أغلب مشاكل المجتمع في "تيتا زوزو"

كشف صناع مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة إسعاد يونس تفاصيله قبل العرض على شاشة قناة dmc ومنصة Watch IT، وذلك خلال لقاءات حصرية في برنامج It's Showtime على شاشة قناة الحياة.

إسعاد يونس

إسعاد يونس

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل ،وقالت الفنانة إسعاد يونس: يتناول المسلسل مجموعة من الحكايات المتنوعة وهناك خطيين أو ثلاثة دراميين جداد على الدراما المصرية، حيث أنه شامل لمعظم مشاكل المجتمع، كما نرى خلال الأحداث كيفية تعامل الجدة زوزو مع أحفادها وقدرتها على تفهم عقليتهم وتحاول حل مشاكلهم وتقبل الاختلاف بينهم وبين الجيل التي ربته في ظل الظروف المحيطة، وكل حفيد لدى تيتا زوزو بشخصية مختلفة وافكارهم متنوعة مستخدمين التكنولوجيا المتطورة.

أردفت صاحبة السعادة: تيتا زوزو تشبهني كثيرًا؛ حيث أن محمد عبد العزيز مؤلف العمل على معرفة بي منذ 11 عام، وأعتبره أحد أبنائي، وتفهمني جيدصا، ولا أجد صعوبة في الحوار أو أفكار المشاه، فهي تشبهني كثيرًا.

صلاح عبد الله

أما عن علاقتها بالفنان صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل، أردفت: يظهر الفنان صلاح معي خلال الأحداث بدور رومانسي ويخبرني بحبه لي بين الحين والآخر وتجمعني به علاقة صداقة قوية ويساعدني وأساعده دومًا، كما أن يشعر بأنه يستطع التفوق على مشاكله بالمشاعر التي يكنها لي، ولكن يكون لي رأي آخر.

نور محمود

نور محمود

بينما أشار الفنان نور محمود إلى أنه يلعب دور رجل يدعى سيف ويعمل مهندس وهو الابن الأكبر لـ زوزو ومتزوج من الفنانة إيناس كامل ولديه ولد وبنت وهما: جودي مسعود وأحمد عنان، وخطط لحياته في كل شيء ويريد أن تسير كما الورقة والقلم، ويتعامل بطريقته وتفكيره مع والدته وأبنائه وزوجته حتى أخوته حيث أن لديه شقيق يدعى خالد ويلعب دوره الفنان محمد كيلاني وشقيقتان وهما منى -سمر علام- وهبة -ندى موسى-.

ندى موسى



وأضافت الفنانة ندى موسى: ألعب دور فتاة تدعى هبة وهي ابنة تيتا زوزو، ولدي ابنة تبلغ 12 عام خلال الأحداث، وتخوفت كثيرًا من الدور لكونها أم في سن صغير، خاصةً وأنني لم أخوض تجربة الأمومة، ولكن عندما تناقشت في الأمر لمست أهميته وهو زواج الفتيات في سن صغير 18 و19 عام، وإنجابهم السريع، وعندما يبلغون الثلاثين يكتشفون أنهم لم يحققون شيء خاص بهم.

محمد كيلاني

وأردف الفنان محمد كيلاني: أظهر خلال ألأحداث بدور رجل يدعى خالد وهو الابن الأصغر لـ تيتا زوزو، وعاش لحظات دلع عديدة، ولم يتزوج حتى الآن، وذلك الأمر يقلق والدته زوزو، كما أنني أغني خلال الأحداث.

عابد عناني

وأوضح الفنان عابد عناني بدور رجل يدعى مصطفى ومتزوج من ابنة تيتا زوزو، معربًا عن سعادته البالغة بتعاونه للمرة الثانية مع المخرج شيرين عادل وللمرة الأولى مع الفنانة إسعاد يونس، مشيرًا إلى أن أجواء التصويرية عائلية بالفعل كما هي في أحداث المسلسل.

كما قالت الفنانة يسمة داوود عن مشاركتها في المسلسل: شخصيتي لذيذة ومختلفة عما قدمتها من قبل وعن مسلسل الوصفة السحرية، وسينجذب الجمهور للدور بشكل ما، كما أن ظهوري خلال المسلسل متأخر وفي البداية لن يعرف الجمهور طبيعة دوري، ولكن مع تتابع الأحداث سيدركون الخيوط المغزولة.

إسلام إبراهيم

وأشار الفنان إسلام إبراهيم إلى أنه يظهر خلال الأحداث بدور رجل يدعى رشيد ويكون الصديق المقرب لتيتا زوزو، متكتمًا عن تفاصيل الدور، مشوقًا الجمهور لوجود العديد من المفاجآت في دوره خلال الأحداث.

كما كان لـ برنامج It's Showtime لقاءات حصرية مع أحفاد تيتا زوزو، ومنهم الفنانة الشابة جودي مسعود، وقالت: ألعب خلال الأحداث بدور فتاة تدعى ياسمين وهي حفيدة تيتا زوزو، وتكون بلوجر وحياتها منصبة فقط حول مواقع التواصل الاجتماعي وتعيش في ذلك العالم الافتراضي وتنفصل عن الواقع، كما أنها شخصية أنانية وصعبة، مشيرةً إلى أن حلمها تحقق بالعمل مع الفنانة إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو".

أحمد خالد عنان

بينما قال الفنان الشاب أحمد خالد عنان: شخصيتي خلال المسلسل قريبة من تيتا زوزو وأحكي لها كل مشاكلي وأعيش معها معظم الوقت، لكوني الحفيد الأكبر لها، ولدي مشاكل عديدة مع والدي لاختلاف رأينا في مسار مستقبلي، كما أنني أقع في حب فتاة خلال الأحداث.

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