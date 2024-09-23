ملخص الحلقة الثانية من مسلسل تيتا زوزو.. بطولة إسعاد يونس

حقق مسلسل تيتا زوزو نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقة الثانية، حيث حظى بإشادات كبيرة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، لتناوله موضوعات اجتماعية بأسلوب كوميدي، بمشاركة مجموعة من أشهر نجوم الدراما.

تيتا زوزو

أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 2

وفي السطور التالية يرصد الموجز ملخص الحلقة الثانية، قبل ساعات قليلة من عرضها على قناة DMC، بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تيتا زوزو "بالدكتورة اعتزاز" إسعاد يونس التي نجت من الحادث المدبر الذي تعرضت له في الحلقة الأولى من قبل أحد أتباع المعلم بحراوي محمود البزاوي، وفور وصولها لمنزلها، وجدت أبناءها وأحفادها في انتظارها، قلقين عليها بسبب تأخرها بعد عودتها من البرنامج.

أخذت تيتا زوزو تتحدث معهم في القضايا المتعلقة بشئون حياتهم، حيث أخبرها حفيدها "عمر" أحمد عنان عن رغبته في عدم الالتحاق بكلية الهندسة، التي يرغمه والده نور محمود على الالتحاق بها، وطلب منها التدخل لإقناع والده برغبته في دراسة الموسيقى، لكن والده رفض الاستجابة لها.

كما تناولت الأحداث أيضًا حديث سمر علام التي عبرت لوالدتها "زوزو" عن رغبتها في الانفصال عن زوجها حمزة العيلي، بسبب محاولته في التفريق بين أبنائهما في التعليم، وهذا يسبب لها شعورًا بالغيرة من أبناء شقيقتها ندى موسى.

الحلقة الثانية من مسلسل تيتا زوزو ستعرض اليوم على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً.

إسعاد يونس



أبطال مسلسل تيتا زوزو

المسلسل بطولة إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني بسمة داود سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.

آخر أفلام إسعاد يونس

وكانت آخر أفلام الفنانة إسعاد يونس التي عرضت مؤخرًا في السينمات فيلم "عصابة عظيمة"، الذي دارت قصته "كريم" كريم عفيفي، وهو شاب يورط عائلته في سلسلة من المشاكل نتيجة سوء إدارته للشركة التي تمتلكها العائلة، وتتصاعد الأزمة بتراكم الديون والقروض عليهم، وهذا يدفع كريم ووالدته الكفيفة السيدة "عظيمة" إسعاد يونس لتشكيل عصابة للخروج من هذه الأزمة ولكي يستعيدوا حقوقهم، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

الفيلم يضم في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، فرح الزاهد، رنا رئيس، المطرب الشعبي عنبة، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج وائل إحسان.

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