قبل عرض مسلسل تيتا زوزو اليوم.. أشهر 9 أدوار للجدة المصرية في الأعمال الفنية

أبرز جدات السينما المصرية.. تُعرض اليوم أولى حلقات مسلسل "تيتا زوزو"، بطولة الفنانة إسعاد يونس، على منصة watch it، حيث تقدم دور الجدة "اعتزاز"، المقربة من أحفادها، والمسلسل يشاركها في بطولته صلاح عبد الله، محمد كيلاني، نور محمود، أحمد عنان، إيناس كامل، وآخرون من النجوم.

وفيما يلي يستعرض الموجز أبرز النجمات اللاتي تألقن في دور الجدة قبل إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو".

كريمة مختار من فيلم الحفيد

كريمة مختار

الفنانة كريمة مختار تألقت في دور الجدة بفيلم "الحفيد"، حيث كانت تجسد الأم لابنتين متزوجتين ولديها أبناء صغار، وقدمت العديد من المواقف الكوميدية والظريفة مع زوجها عبد المنعم مدبولي وأحفادها، كما تألقت في دور الجدة "نونة" بمسلسل "يتربى في عزو" مع يحيى الفخراني.

دولت أبيض

الفنانة دولت أبيض أدت دور الجدة في فيلم "إمبراطورية ميم"، حيث كانت والدة فاتن حمامة وجسدت شخصية الجدة التي كانت الجسر الرابط بين ابنتها وأحفادها، وظهرت بحكمة وهدوء رغم ظهورها في مشاهد معدودة.

محمد سعد

الفنان محمد سعد قدم دور الجدة "أطاطا" في فيلم "عوكل"، حيث جسد دورين مختلفين، شخصية "عوكل" وجدته "أطاطا"، التي كانت تعيش معه في مشاهد كوميدية أثارت ضجة ونجاحًا كبيرًا، مما أدى إلى إنتاج مسلسل بنفس الشخصية.

نجمة إبراهيم

الفنانة نجمة إبراهيم قامت بدور الجدة في فيلم "الليالي الدافئة"، حيث كانت قاسية في بداية الفيلم، لكنها أظهرت حبها لحفيدتها بوسي في النهاية، وتحوّلت إلى الجدة الطيبة التي تسعى لرعاية عائلتها.

زينب صدقي

الفنانة زينب صدقي قدمت دور الجدة في فيلم "المرأة المجهولة"، حيث لعبت دور الجدة التي احتضنت حفيدها من الفنانة شادية، لتربيه بدلاً من والدته، وظهرت كجدة حنونة وحازمة في آن واحد.

هدى سلطان

الفنانة هدى سلطان أبدعت في دور الجدة في فيلم "من نظرة عين"، حيث كانت حفيدتها منى زكي، وارتبطت بحبها ودعمها لها خلال مواقفها الحياتية، وكانت هدى سلطان متألقة في تقديم هذا الدور.

عبلة كامل من مسلسل حديث الصباح والمساء

عبلة كامل

مسلسل حديث الصباح والمساء قدمت شخصية الجدة "جليلة" الفنانة عبلة كامل، وكانت تربطها علاقة خاصة بحفيدها قاسم، حيث كانت تعتبر مصدر الطمأنينة والدعم له، رغم قوتها التي أرعبت البعض.

اعز الولد

فيلم أعز الولد

فيلم "أعز الولد" سلط الضوء على أربع جدات يضحين بأنفسهن لإنقاذ أحفادهن من عصابة، قدم أدوراهن ميرفت أمين، شيرين، دلال عبد العزيز، إنعام سالوسة، تميز الفيلم بالكوميديا واللمسات الإنسانية، عاكسًا نماذج مختلفة من الجدات اللاتي يجتمعن على حب أحفادهن رغم تنوع شخصياتهن.

سميحة أيوب ومحمد هنيدي من فيلم تيتة رهيبة

سميحة أيوب

فيلم "تيتة رهيبة" بطولة سميحة أيوب ومحمد هنيدي، حيث قدمت سميحة أيوب دور الجدة القوية والقاسية التي لا تتسامح مع الاستهتار، لكنها في النهاية كشفت عن حبها الشديد لحفيدها ورغبتها في حمايته، مما أظهر نوعًا من الجدات اللواتي يخفين مشاعرهن خلف قسوة ظاهرية.

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