ما هو موعد عرض مسلسل تيتا زوزو والقنوات العارضة

نجاح ملحوظ منذ عرض أولى حلقتين من مسلسل تيتا زوزو، بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، ومع اهتمام الجمهور بمتابعة العمل والبحث عن موعد مسلسل تيتا زوزو والقنوات العارضة، يستعرض" الموجز" في هذه السطور تفاصيل قصة المسلسل ومواعيد عرضه.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

تفاصيل قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول الدكتورة اعتزاز عبد المقصود، الشهيرة بـ "تيتا زوزو" (إسعاد يونس)، وهي أرملة وأم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أحفاد.

تعتبر شخصية " تيتا زوزو" بمثابة القدوة لأحفادها، ويلجأون إليها لحل مشاكلهم، تحاول تيتا زوزو دائمًا التقرّب من أحفادها وفهم اهتماماتهم، لكنها تواجه صعوبة في التأقلم مع التغيرات العصرية، مما يخلق بعض الخلافات مع أبنائها.العمل ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو كل من الفنانة إسعاد يونس: في دور تيتا زوزو ومعها مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني بسمة داود سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف وعدد من الأطفال العمل من تأليف محمد عبد العزيز، إخراج: شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

يعرض حاليًا مسلسل تيتا زوز بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس وكوكبة كبيرة من النجوم على قناة DMC:

العرض الأول: الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

الإعادة الأولى: الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة

الإعادة الثانية: الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة

كما يمكنك مشاهدته على منصة Watch IT الرقمية.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

أخر أعمال إسعاد يونس على شاشات السينما

يذكر أن الفنانة القديرة إسعاد يونس شاركت في بطولة فيلم “ عصابة عظيمة” ، وحقق العمل نجاح ملحوظ وقت عرضهعلى شاشات السينما.

قصة فيلم عصابة عظيمة

تدور قصة الفيلم حول "كريم" (كريم عفيفي)، وهو شاب يُدخل عائلته في سلسلة من المشاكل بسبب سوء إدارته للشركة التي تمتلكها العائلة، تتفاقم الأزمة بتراكم الديون والقروض، مما يدفع كريم ووالدته الكفيفة، السيدة "عظيمة" (إسعاد يونس)، إلى تشكيل عصابة للخروج من هذه الأزمة واستعادة حقوقهم، تتوالى الأحداث في إطار كوميدي، حيث تواجه العصابة العديد من المواقف الطريفة والصعبة في محاولتهم لتحقيق هدفهم.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

إسعاد يونس: في دور السيدة "عظيمة"، كريم عفيفي في دور "كريم"، محمد محمود، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، ميدو عادل، فرح الزاهد، رنا رئيس، المطرب الشعبي عنبة،الفيلم من تأليف وإخراج وائل إحسان.

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