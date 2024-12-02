حالة الطقس اليوم الاثنين 2-12-2024 في مصر .. توقعات معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الإثنين 2-12-2024، طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس

بينما يميل الطقس اليوم إلى الدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في ساعات الليل، فمن المتوقع أن تشهد كافة أنحاء الجمهورية طقسًا باردًا.

لا يفوتك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس

ومن الظواهر الجوية المتوقع ظهورها صباحًا، شبورة مائية خفيفة تتكون على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا بالقرب من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم

كما أشارت الأرصاد إلى احتمال تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق شمال الوجه البحري بفترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تشير التوقعات إلى أنها ستكون معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، ورياح سطحية جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر، فحالته أيضًا معتدلة مع نفس ارتفاع الموج، إلا أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

لذا يستعرض موقع «الموجز»، فيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن المصرية:

القاهرة: 22°/13°

الإسكندرية: 23°/11°

شرم الشيخ: 24°/17°

الأقصر: 25°/09°

أسوان: 25°/11°

كاترين: 16°/02°

حالة الطقس المدن العربية والعالمية

أما بالنسبة للمدن العربية، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة كما يلي:

مكة: 30°/19°

الرياض: 21°/09°

بيروت: 19°/14°

الخرطوم: 32°/16°

وعلى الصعيد العالمي تأتي درجات الحرارة على النحو التالي:

أنقرة: 8°/-3°

باريس: 13°/6°

نيويورك: 5°/-2°

موسكو: 1°/-1°

تشير التوقعات إلى أجواء شتوية مستقرة عمومًا في أنحاء البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً، لذا ينصح بارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لحين تحسن حالة الطقس.

نصائح لتعزيز المناعة في الشتاء

والجدير بالذكر، في فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، يُنصح بالتركيز على تعزيز جهاز المناعة لتجنب الإصابة بالأمراض الموسمية، تناول الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، مثل البرتقال والجوافة، يساعد في تقوية الجسم.

كما يُعد شرب السوائل الدافئة والمياه بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز نشاطه.

التدفئة والوقاية أثناء الخروج

وعند الخروج في الأجواء الباردة، ارتداء طبقات متعددة من الملابس يساعد على حبس الحرارة والحفاظ على دفء الجسم، من المهم أيضًا استخدام القبعات والقفازات لتجنب فقدان الحرارة، والحرص على انتعال أحذية مناسبة تحمي من البلل في الأيام الممطرة، كما يُفضل استخدام كريمات مرطبة لحماية البشرة من الجفاف الذي يسببه الهواء البارد.

اقرأ ايضًا: