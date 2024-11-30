تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس

معلومات هامة عن حالة الطقس اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وغداً الأحد.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد وحالة الطقس الساعات القادمة، ومشيرة إلى وجود فرص سقوط لـ الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية حالة الطقس اليوم وغداً.

درجات الحرارة

حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، عن إنتشار طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا أيضاً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ةمعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على جميع الأنحاء، ويصل حد الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين والصحراء الغربية.

شبورة مائية وأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تواجد شبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الأرصاد الجوية توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون من خفيفة إلى متوسطة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر نصف المتر والرياح السطحية سوف تكون جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستتميز بأنها معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح للمواطنين من الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين، من برودة الجو الشديدة، وذلك مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب الجواكيت حين الخروج، وضرورة الإبتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة غداً

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري غداً 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية غداً 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً 22 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

ودرجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد غداً 25 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس

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