هيئة الأرصاد تحذر.. حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس.. بسبب برودة الجو الشديدة في تلك الفترة يهتم المواطنون في مصر بصفة مستمرة في متابعة درجات الحرارة يوميًا، وخاصة قبل الخروج من منازلهم كي يتخذوا حذرهم ويحموا أنفسهم بالملابس الشتوية الثقيلة، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس في البلاد، حيث أنه من المتوقع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال، وقد يصاحبها أيضاً هطول أمطار متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وعلى مناطق من مدن القناة أيضاً، وهناك تحذير عديدة من هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة في الليل حيث تصل درجة الحرارة إلى 6 مئوية، في سانت كاترين، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الرياح ستكون هادئة اليوم طوال النهار عن الأيام السابقة، واليوم سنشهد طقس بارد نسبياََ في النهار وذلك في شمال ووسط البلاد، ومن الممكن أيضاً أن يكون هناك أجواء غائمة في المناطق الشمالية، وهذا ما سيعرضه الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت أيضاََ هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر في مصر، وأوضحت أن درجات الحرارة ستظل مستمرة في الإنخفاض، وسوف يستمر وجود الشبورة المائية أيضاً على أغلب الطرق في الصباح، وستنشط الرياح أحياناََ على أجزاء من جنوب الصعيد وشمال سيناء وذلك في فترات مختلفة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى توافر فرص سقوط الأمطار البسيطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الخميس 20 درجة، درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

بينما بلغت درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الخميس 19 درجة، وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

ووصلت درجة الحرارة العظمى اليوم الخميس في 6 أكتوبر 20 درجة، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية.

وتكون درجة الحرارة العظمى في السويس اليوم 21 درجة ، بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى 12 درجة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

ووصلت درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 13 درجة درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

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