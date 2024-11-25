برد قارس.. الأرصاد تحذر من الطقس في الأيام المقبلة.. تفاصيل

الأرصاد الجوية.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة التنبؤات الجوية للأسبوع المقبل، والتي تضمنت التفاصيل الخاصة بحالة الطقس المتوقعة من الإثنين 25 نوفمبر 2024 إلى السبت 30 نوفمبر 2024، ميشرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة في بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تستعرض جريدة “الموجز” تفاصيل حالة الطقس الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل, وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

انخفضت درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح أدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وشهد البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية مع سرعة رياح تتراوح بين 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج بين 3 إلى 5 أمتار.

وتأثرت الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس باضطراب نتيجة سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3 أمتار.

الأرصاد الجوية

وتوافرت فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع امتداد الأمطار الخفيفة إلى شمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، كما ستنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، مما سيزيد من الشعور بالبرودة.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس الأربعاء 27 نوفمبر 2024



ستتواصل فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، بينما ستنشط الرياح أحيانًا في مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى اضطرابات طفيفة في الأجواء وزيادة الإحساس بالبرودة.

حالة الطقس من الخميس 28 نوفمبر إلى السبت 30 نوفمبر 2024

سيستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال هذه الأيام، مما سيحافظ على الأجواء الباردة في معظم المناطق، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

أوصت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أو اصطحاب الجواكيت عند الخروج، مع تجنب المرور بجوار اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، ونصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات لتجنب التأثر السلبي بالأجواء

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