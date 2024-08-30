طقس حار وأمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، متوقعة أن يسود طقس حار ورطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين سيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما ساد طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مع أجواء معتدلة ورطبة على السواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

حالة الطقس اليوم الجمعة

أصدرت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، وتحذيرات بشأن وجود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت الأرصاد إلى احتمال وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من أسوان وأبوسمبل وبحيرة ناصر وحلايب وشلاتين ورأس بناس، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

حالة الرياح اليوم الجمعة

أوضحت الهيئة أن الرياح قد تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد, في تلك المناطق، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق أسوان، أبو سمبل، بحيرة ناصر، حلايب، شلاتين، ورأس بناس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم

توقعت الهيئة أن تكون حالة البحرالمتوسط اليوم معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أوضحت أن البحر الأحمر حالته تتراوح بين المعتدلة إلى المضطربة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وترصد جريدة “الموجز” في البيان التالي درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر اليوم الجمعة وجاءت كالتالي:

المدينة الحد الأقصى (°C) الحد الأدنى (°C) القاهرة 35 26 العاصمة الإدارية 36 27 6 أكتوبر 36 26 بنها 35 25 دمنهور 34 26 وادى النطرون 34 26 كفر الشيخ 33 25 المنصورة 34 26 الزقازيق 34 25 شبين الكوم 34 25 طنطا 33 24 دمياط 32 26 بورسعيد 31 27 الإسماعيلية 36 25 السويس 35 26 العريش 33 23 رفح 32 22 رأس سدر 36 26 نخل 34 19 كاترين 30 16 الطور 36 26 طابا 34 25 شرم الشيخ 39 28 الإسكندرية 33 24 العلمين 32 23 مطروح 31 23 السلوم 33 24 سيوة 38 25 رأس غارب 37 28 الغردقة 37 28 سفاجا 38 29 مرسى علم 39 29 الشلاتين 38 30 حلايب 34 31 أبو رماد 35 39 رأس حدربة 33 30 الفيوم 36 26 بني سويف 36 25 المنيا 38 25 أسيوط 39 26 سوهاج 42 26 قنا 44 29 الأقصر 43 30 أسوان 44 31 الوادي الجديد 42 25 أبوسمبل 42 30

تعد هذه التوقعات مرجعية للتخطيط ليومك، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في حالة الطقس.

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