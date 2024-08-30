siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

طقس حار وأمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، متوقعة  أن يسود طقس حار ورطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين سيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما ساد طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مع أجواء معتدلة ورطبة على السواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

حالة الطقس اليوم الجمعة 

أصدرت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، وتحذيرات بشأن وجود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

لا يفوتك

لو مش مضطر متنزلش|الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا الجمعة

اليوم الخميس.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 2024

كما أشارت الأرصاد إلى احتمال وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من أسوان وأبوسمبل وبحيرة ناصر وحلايب وشلاتين ورأس بناس، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

حالة الرياح اليوم الجمعة

أوضحت الهيئة أن الرياح قد تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد,  في تلك المناطق، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق أسوان، أبو سمبل، بحيرة ناصر، حلايب، شلاتين، ورأس بناس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم

توقعت الهيئة أن تكون حالة البحرالمتوسط اليوم معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 أوضحت أن البحر الأحمر حالته تتراوح بين المعتدلة إلى المضطربة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وترصد جريدة “الموجز” في البيان التالي  درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر اليوم الجمعة وجاءت كالتالي:

المدينةالحد الأقصى (°C)الحد الأدنى (°C)
القاهرة3526
العاصمة الإدارية3627
6 أكتوبر3626
بنها3525
دمنهور3426
وادى النطرون3426
كفر الشيخ3325
المنصورة3426
الزقازيق3425
شبين الكوم3425
طنطا3324
دمياط3226
بورسعيد3127
الإسماعيلية3625
السويس3526
العريش3323
رفح3222
رأس سدر3626
نخل3419
كاترين3016
الطور3626
طابا3425
شرم الشيخ3928
الإسكندرية3324
العلمين3223
مطروح3123
السلوم3324
سيوة3825
رأس غارب3728
الغردقة3728
سفاجا3829
مرسى علم3929
الشلاتين3830
حلايب3431
أبو رماد3539
رأس حدربة3330
الفيوم3626
بني سويف3625
المنيا3825
أسيوط3926
سوهاج4226
قنا4429
الأقصر4330
أسوان4431
الوادي الجديد4225
أبوسمبل4230

تعد هذه التوقعات مرجعية للتخطيط ليومك، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في حالة الطقس.

اقرأ أيضًا: 

اليوم الخميس.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 2024

لو مش مضطر متنزلش|الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا الجمعة

لا يفوتك

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30-7-2024.. تحذير من أمطار رعدية ورياح مثيرة لـ الرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم الاثنين 29-7-2024.. درجات حرارة معتدلة والعظمى بالقاهرة 36

حالة الطقس غدًا الاثنين 29-7-2024.. شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم الأحد 28-7-2024.. أجواء معتدلة وحذر وترقب على شواطىء المتوسط
تم نسخ الرابط