لو مش مضطر متنزلش|الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الجمعة .. يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة عن كثب، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة، الإسكندرية، وباقي المحافظات.

ويقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، متضمنة تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتفاصيل دقيقة حول درجات الحرارة المتوقعة.

وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يوضح التوقعات الجوية غدًا الجمعة 30 أغسطس 2024 ، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار، ومعتدل ورطب خلال الليل على معظم المناطق.

حالة الطقس ليلاً :

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ورطب على شمال البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب المناطق الأخرى.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

- القاهرة الكبرى:

- العظمى: 34 درجة

- المحسوسة: 36 درجة

- الصغرى: 26 درجة

- السواحل الشمالية الغربية:

- العظمى: 32 درجة

- المحسوسة: 35 درجة

- الصغرى: 25 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية:

- العظمى: 32 درجة

- المحسوسة: 35 درجة

- الصغرى: 24 درجة

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

- العظمى: 39 درجة

- المحسوسة: 41 درجة

- الصغرى: 29 درجة

- شمال الصعيد:

- العظمى: 38 درجة

- المحسوسة: 40 درجة

- الصغرى: 26 درجة

- جنوب الصعيد:

- العظمى: 44 درجة

- المحسوسة: 45 درجة

- الصغرى: 30 درجة

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

ويواصل موقع "الموجز" تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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