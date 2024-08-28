حالة الطقس في مصر.. درجات الحرارة الأربعاء 2024.. موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

وأوصحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع انكسار درجات الحرارة على مناطق الدلتا والوجه البحري وشمال الصعيد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكر خبراء الأرصاد أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين سيكون مائلًا للحرارة ليلا رطبًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد أن تتكونالشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

متى يتحسن الطقس؟

وتوقعت خرائط الطقس انخفاض نسب الرطوبة والحرارة معا مع بداية شهر سبتمبر، اعتبارا من الأسبوع المقبل، ونصحت الأرصاد الجوية استمرار التواجد في أماكن جيدة التهوية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة 36 26

6 أكتوبر 36 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 27

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 27

طنطا 35 26

دمياط 33 27

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 26

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

نخل 36 21

كاترين 32 19

الطور 37 28

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 30 23

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 32

حلايب 36 31

أبورماد 38 30

رأس حدربة 35 30

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 44 30

الأقصر 45 29

أسوان 45 31

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 44 30

‎حالة الطقس غدا بالساعات

ومن المتوقع أن يكون الطقس في مصر يوم الخميس 29 أغسطس 2024 كالتالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الجمعة 30 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

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