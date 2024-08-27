رطوبة عالية وأمطار.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة الثلاثاء 27 أغسطس 2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب خلال النهار على معظم الأنحاء، يكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد، مائلا للحرارة رطبا خلال الليل ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع نسب الرطوبة لتصل إلى 95% على المناطق الساحلية ما يعزّز من الشعور بارتفاع الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تسود أجواء حارة، رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انتشار رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا أن تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا غدا على مناطق من حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادي الجديد، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة والأتربة على بعض الطرق.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 35 27

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 27

طنطا 35 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 26

السويس 36 26

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 27

نخل 38 20

كاترين 32 18

الطور 36 26

طابا 37 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 24

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 41 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 38 31

حلايب 36 31

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 30

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 26

سوهاج 42 26

قنا 44 29

الأقصر 44 28

أسوان 45 30

الوادي الجديد 43 27

أبوسمبل 42 30

‎حالة الطقس غدا بالساعات

الطقس في مصر يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 45 46

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الخميس 29 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

الطقس في مصر يوم الجمعة 30 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

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