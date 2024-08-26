حرارة مرتفعة.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة الاثنين 26 أغسطس 2024
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.
وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسود أجواء حارة، رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
وكشف خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وفي نفس السياق، فمن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
كيف اعرف درجة الحرارة الطقس
وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين على النحو التالي:
- القاهرة 36 27
- العاصمة الإدارية 37 26
- 6 أكتوبر 37 26
- بنهــــا 36 27
- دمنهور 35 25
- وادي النطرون 36 26
- كفر الشيخ 34 25
- المنصورة 34 26
- الزقازيق 36 26
- شبين الكوم 35 26
- طنطا 34 24
- دمياط 33 24
- بورسعيد 34 25
- الإسماعيلية 38 25
- السويس 36 26
- العريش 35 24
- رفح 34 23
- رأس سدر 37 25
- نخل 34 19
- كاترين 32 17
- الطور 36 29
- طابا 34 27
- شرم الشيخ 39 29
- الإسكندرية 32 24
- العلمين 32 24
- مطروح 32 25
- السلوم 33 24
- سيوة 38 24
- رأس غارب 38 29
- الغردقة 39 30
- سفاجا 39 29
- مرسى علم 39 30
- شلاتين 38 31
- حلايب 36 29
- أبورماد 37 30
- رأس حدربة 36 29
- الفيوم 38 23
- بني سويف 38 24
- المنيا 39 24
- أسيوط 40 25
- سوهاج 40 26
- قنا 42 28
- الأقصر 42 28
- أسوان 43 29
- الوادي الجديد 42 28
- أبوسمبل 43 30
حالة الطقس غدا بالساعات
وجاءت أحوال الطقس في مصر يوم غدًا الثلاثاء 27 أغسطس 2024 كالتالي:
- المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 40 42
- شمال الصعيد 40 42
- جنوب الصعيد 44 45
- درجات الحرارة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
حالة الطقس في الايام المقبلة
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024
- المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 40 42
- شمال الصعيد 40 42
- جنوب الصعيد 44 45
- درجات الحرارة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
الطقس في مصر يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 33 36
- جنوب سيناء 39 41
- شمال الصعيد 39 41
- جنوب الصعيد 45 46
الطقس في مصر يوم الخميس 29 أغسطس 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 34 36
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 38 40
- جنوب الصعيد 42 43
الطقس في مصر يوم الجمعة 30 أغسطس 2024
- المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 34 36
- السواحل الشمالية 31 34
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 38 40
- جنوب الصعيد 42 43
أقرأ أيضا:
موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية فصلي الخريف والشتاء في مصر