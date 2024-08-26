أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-8-2024..عيار 18 الآن بكام؟

أسعار الذهب اليوم..يهتم كثر من الناس بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة, باعتباره ملآذ آمن يلجأ الناس إليه منذ القدم, ويسعى العديد من المواطنين إلى الاستثمار فيه من خلال شراء أنواع مختلفة من الأعيرة، بهدف تحقيق عائد مادي جيد عند البيع.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-8-2024استقرارًا ملحوظًا, ليسجل سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 2974, بدون إضافة المصنعية والضريبة, تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر وفقًا لشعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-8-2024, كالتالي:

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 على استقراره عند حوالي 3960 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 سعرًا قدره 3465 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 عند 2970 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 سعرًا ثابتًا عند 27720 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 حوالي 2514 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب

سعر مصنعية الذهب

تباينت أسعار مصنعية الذهب في مصر حسب المحل والتاجر, وتراوحت متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، وذلك حسب نوع عيار الذهب واختلاف المحلات والمحافظات, بينما تراوحت مصنعية الذهب عيار 21، شاملة الدمغة، بين 100 و150 جنيهًا.

ودعت شعبة الذهب إلى إعادة تفعيل مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك، التي لعبت دورًا مهمًا في تحقيق استقرار سوق الذهب والتوازن بين العرض والطلب.

مشتريات المصريين من الذهب

أفاد مجلس الذهب العالمي بأن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغ 14.4 طن، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، الذي شهد مشتريات إجمالية بلغت 17.1 طن. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تُعتبر أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري، التي وصلت إلى 13.2 طن من الذهب.

وأوضحت الشعبة أن المبادرة أسهمت في دخول حوالي 4 أطنان من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج، مما ساعد على استقرار أسعار الذهب.

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