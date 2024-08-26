حالة الطقس غدا الثلاثاء 27-8-2024.. حار رطب وفرص لـ سقوط أمطار رعدية

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 27-8-2024، ولذلك تصدر البحث عن حالة الطقس محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 27 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الثلاثاء

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأارت الأرصاد إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا علي مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادي الجديد، ويُصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 27 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:44

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 29

اقرأ أيضًا

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد 18-8-2024

‎اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة



