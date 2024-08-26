حالة الطقس اليوم الإثنين 26-8-2024.. ودرجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم..كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



حالة الطقس اليوم

يهتم كثير من الناس بمتابعة حالة الطقس يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حالة الطقس اليوم الإثنين 26-8-2024, وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم الإثنين في القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، أجواءً حارة ورطبة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما ليلاً، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة على معظم المناطق، بينما ستكون معتدلة ورطبة على السواحل الشمالية.

الطقس اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية, كما توقعت فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.

توقع الخبراء أيضًا نشاط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة الطقس في الإسكندرية والبحر المتوسط

نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية, بينما ستكون حالة البحر الأحمر مشابهة، بارتفاع موج مماثل ورياح سطحية شمالية غربية.

المحافظة العظمى (°م) الصغرى (°م)

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 26

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 36 26

العريش 35 24

رفح 34 23

رأس سدر 37 25

نخل 34 19

كاترين 32 17

الطور 36 29

طابا 34 27

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 31

حلايب 36 29

أبورماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 42 28

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 30

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