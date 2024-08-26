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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

حالة الطقس اليوم الإثنين 26-8-2024.. ودرجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم..كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.


حالة الطقس اليوم

يهتم كثير من الناس بمتابعة حالة الطقس يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حالة الطقس اليوم الإثنين 26-8-2024, وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

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حالة الطقس اليوم الإثنين في القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، أجواءً حارة ورطبة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما ليلاً، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة على معظم المناطق، بينما ستكون معتدلة ورطبة على السواحل الشمالية.

الطقس اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية, كما توقعت فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.

توقع الخبراء أيضًا نشاط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة الطقس في الإسكندرية والبحر المتوسط

نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية, بينما ستكون حالة البحر الأحمر مشابهة، بارتفاع موج مماثل ورياح سطحية شمالية غربية.

المحافظةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة3627
العاصمة الإدارية3726
6 أكتوبر3726
بنها3627
دمنهور3525
وادي النطرون3626
كفر الشيخ3425
المنصورة3426
الزقازيق3626
شبين الكوم3526
طنطا3424
دمياط3324
بورسعيد3425
الإسماعيلية3825
السويس3626
العريش3524
رفح3423
رأس سدر3725
نخل3419
كاترين3217
الطور3629
طابا3427
شرم الشيخ3929
الإسكندرية3224
العلمين3224
مطروح3225
السلوم3324
سيوة3824
رأس غارب3829
الغردقة3930
سفاجا3929
مرسى علم3930
شلاتين3831
حلايب3629
أبورماد3730
رأس حدربة3629
الفيوم3823
بني سويف3824
المنيا3924
أسيوط4025
سوهاج4026
قنا4228
الأقصر4228
أسوان4329
الوادي الجديد4228
أبوسمبل4330

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