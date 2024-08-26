حالة الطقس اليوم الإثنين 26-8-2024.. ودرجات الحرارة في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، أجواءً حارة ورطبة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما ليلاً، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة على معظم المناطق، بينما ستكون معتدلة ورطبة على السواحل الشمالية.
أشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية, كما توقعت فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.
توقع الخبراء أيضًا نشاط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.
حالة الطقس في الإسكندرية والبحر المتوسط
نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية, بينما ستكون حالة البحر الأحمر مشابهة، بارتفاع موج مماثل ورياح سطحية شمالية غربية.