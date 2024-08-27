آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم .. توفر معظم البنوك تحديثات يومية لأسعار الدولار عبر مواقعها الإلكترونية، مما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم والمقارنة بين أسعار الشراء والبيع بسهولة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وفي هذا السياق، يقوم موقع الموجز برصد آخر المستجدات المتعلقة بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

يُذكر أن الأفراد الذين يخططون للسفر أو تحويل الأموال إلى الخارج يتأثرون بتقلبات العرض والطلب في السوق، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار اليوم في البنوك.

فزيادة الطلب على الدولار، سواء من قِبَل المستثمرين أو الحكومات، قد تؤدي إلى ارتفاع قيمته، بينما يمكن أن تؤدي زيادة العرض إلى انخفاض السعر.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي) نحو 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول، ،ميد بنك، الكويت الوطني نحو 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العربي الأفريقي نحو 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك (الاستثمار العربي، الإسكندرية، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، البركة، HSBC، قناة السويس، مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العقاري المصري العربي نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ويقدّم بنك التنمية الصناعية أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 48.73 جنيه للشراء.

وأعلن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي 46.5 مليار دولار بعد أن كان 46.37 مليار دولار في يونيو السابق له.

أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية والاحتياطيات الذهبية و أرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي المصري.

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