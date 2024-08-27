siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

‎العملات الأجنبية.. تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 27 أغسطس 2024، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري بعد سلسلة من التغيرات في أسعار الصرف خلال الأيام القليلة الماضية. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

لا يفوتك

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 27-8-2024

تحرك مُفاجئ في سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27-8-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 48.68 جنيه
  • سعر البيع: 48.78 جنيه
  • التغير: انخفاض 5 قروش

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 48.68 جنيه
  • سعر البيع: 48.78 جنيه
  • التغير: انخفاض 5 قروش

بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 48.68 جنيه
  • سعر البيع: 48.78 جنيه
  • التغير: انخفاض 5 قروش

البنك التجاري الدولي:

  • سعر الشراء: 48.68 جنيه
  • سعر البيع: 48.78 جنيه
  • التغير: انخفاض 5 قروش

بنك البركة:

  • سعر الشراء: 48.68 جنيه
  • سعر البيع: 48.78 جنيه
  • التغير: انخفاض 5 قروش

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 48.71 جنيه
  • سعر البيع: 48.81 جنيه
  • التغير: انخفاض 6 قروش

بنك كريدي أجريكول:

  • سعر الشراء: 48.69 جنيه
  • سعر البيع: 48.79 جنيه
  • التغير: انخفاض 7 قروش

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 48.75 جنيه
  • سعر البيع: 48.85 جنيه
  • التغير: زيادة قرشين

بنك التعمير والإسكان:

  • سعر الشراء: 48.69 جنيه
  • سعر البيع: 48.79 جنيه
  • التغير: انخفاض 5 قروش

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • سعر الشراء: 48.77 جنيه
  • سعر البيع: 48.87 جنيه
  • التغير: زيادة قرش واحد

سعر الدولار مقابل العملات الأخرى:

  • الريال السعودي: 3.75 ريال سعودي
  • اليورو: 0.89 يورو

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:

  • الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع
  • الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع
  • الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع
  • الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع
  • اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع
  • الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع
  • الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع

تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي بمصر، مع وجود بعض التباين الطفيف بين البنوك في أسعار الشراء والبيع.

تقلبات جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

تحديثات مرتقبة على حدود السحب بالدولار.. إعلان منتظر من البنوك المصرية

لا يفوتك

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2024

أفضل شهادات الادخار بالدولار 2024 في البنوك الحكومية لأحسن استثمار

شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.. تفاصيل الحجز والأسعار والشروط
تم نسخ الرابط