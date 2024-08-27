العملات الأجنبية.. تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 27 أغسطس 2024، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري بعد سلسلة من التغيرات في أسعار الصرف خلال الأيام القليلة الماضية. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية.
ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 48.68 جنيه
- سعر البيع: 48.78 جنيه
- التغير: انخفاض 5 قروش
بنك مصر:
- سعر الشراء: 48.68 جنيه
- سعر البيع: 48.78 جنيه
- التغير: انخفاض 5 قروش
بنك القاهرة:
- سعر الشراء: 48.68 جنيه
- سعر البيع: 48.78 جنيه
- التغير: انخفاض 5 قروش
البنك التجاري الدولي:
- سعر الشراء: 48.68 جنيه
- سعر البيع: 48.78 جنيه
- التغير: انخفاض 5 قروش
بنك البركة:
- سعر الشراء: 48.68 جنيه
- سعر البيع: 48.78 جنيه
- التغير: انخفاض 5 قروش
بنك قناة السويس:
- سعر الشراء: 48.71 جنيه
- سعر البيع: 48.81 جنيه
- التغير: انخفاض 6 قروش
بنك كريدي أجريكول:
- سعر الشراء: 48.69 جنيه
- سعر البيع: 48.79 جنيه
- التغير: انخفاض 7 قروش
بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 48.75 جنيه
- سعر البيع: 48.85 جنيه
- التغير: زيادة قرشين
بنك التعمير والإسكان:
- سعر الشراء: 48.69 جنيه
- سعر البيع: 48.79 جنيه
- التغير: انخفاض 5 قروش
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- سعر الشراء: 48.77 جنيه
- سعر البيع: 48.87 جنيه
- التغير: زيادة قرش واحد
سعر الدولار مقابل العملات الأخرى:
- الريال السعودي: 3.75 ريال سعودي
- اليورو: 0.89 يورو
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:
- الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع
- الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع
- الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع
- الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع
- اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع
- الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع
- الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع
تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي بمصر، مع وجود بعض التباين الطفيف بين البنوك في أسعار الشراء والبيع.
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