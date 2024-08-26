آخر تحديث.. سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 26 أغسطس 2024 مقابل الجنيه والدولار

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، وهو ما يعكس حالة من الثبات الاقتصادي في أسواق العملات. سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة سجل نحو 158.81 جنيه للشراء، و159.92 جنيه للبيع، وهو ما يُعتبر من الأسعار المرتفعة مقارنة ببعض البنوك الأخرى في السوق. وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في إطار التعاملات المالية العالمية، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند حوالي 12.27 ريال سعودي. يُعزى هذا الاستقرار إلى قوة العملتين واستقرارهما في الأسواق العالمية، مما يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.

سعر الدينار الكويتي اليوم

على صعيد البنوك المصرية، تنوعت أسعار صرف الدينار الكويتي بين البنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعرًا قدره 159.17 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع. من ناحية أخرى، بلغ سعر الدينار في بنك مصر 158.79 جنيه للشراء، و159.90 جنيه للبيع، مما يبرز تنافسية بين البنوك لجذب العملاء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي سعرًا أقل بعض الشيء، حيث بلغ 154.79 جنيه للشراء و159.58 جنيه للبيع. بينما في بنك الاستثمار العربي، كان السعر 151.96 جنيه للشراء و161.80 جنيه للبيع، مما يشير إلى وجود تفاوت في الأسعار بين البنوك وفقًا للسياسات النقدية المختلفة لكل بنك.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد بلغ سعر الدينار الكويتي 167.30 جنيه للشراء و152.58 جنيه للبيع، وهو ما يعكس بعض التفاوت الكبير في الأسعار مقارنة ببعض البنوك الأخرى. وعلى صعيد آخر، سجل البنك الأهلي الكويتي سعرًا قدره 150.76 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع، مما يشير إلى وجود استقرار نسبي في هذا البنك.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدينار 147.69 جنيه للشراء و159.63 جنيه للبيع، بينما سجل بنك كريدي أجريكول سعرًا قدره 150.89 جنيه للشراء و162.51 جنيه للبيع، مما يُظهر تنافسًا واضحًا في السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

بشكل عام، يُظهر الدينار الكويتي استقرارًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، حيث يتراوح سعره بين 147.69 جنيه و167.30 جنيه للشراء، وبين 152.58 جنيه و162.51 جنيه للبيع. يعكس هذا الاستقرار الثقة في الدينار الكويتي كعملة قوية ومستقرة في السوق المالية المصرية. يُظهر هذا التفاوت بين أسعار الشراء والبيع مرونة في تعاملات البنوك، ويتيح للمستثمرين والعملاء خيارات متعددة لتبادل العملات بناءً على أسعار تنافسية.

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