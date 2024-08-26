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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أفضل شهادات الادخار بالدولار 2024 في البنوك الحكومية لأحسن استثمار

الدولار
الدولار

في الفترة الأخيرة، زاد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل الشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية التي تقدمها البنوك، ومنها أفضل شهادات الادخار بالدولار 2024، ذلك لتحقيق عائد ثابت بالعملة الأجنبية والحفاظ على مدخراتهم. هذا الاهتمام نابع من الرغبة في الاستفادة من خصائص الشهادات الادخارية التي توفر عوائد مغرية بالعملات الأجنبية. ونكشف لكم التفاصيل عبر موقع الموجز.

شهادات دولارية في البنوك الحكومية

تسعى الحكومة إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي واستقطاب المدخرات من خلال طرح شهادات دولارية جديدة، وهو ما لاقى إقبالاً ملحوظاً من المواطنين. يأتي هذا التوجه بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 6 مارس الماضي، والذي قضى بتحرير سعر الصرف وتحديده وفقاً لآليات ومتطلبات السوق.

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هدوء حذر في سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 26-8-2024

1. الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري

  • سعر الفائدة: 5.15% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 500 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

2. الشهادة الثلاثية بالدولار من البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الفائدة: 5.25% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

3. الشهادة الدولارية من بنك المشرق

  • سعر الفائدة: 5.25% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 500 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

4. الشهادة الثلاثية بالدولار من البنك العربي الإفريقي الدولي

  • سعر الفائدة: 5.2% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 5000 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

5. الشهادة الثلاثية بالدولار من بنك الكويت الوطني (NBK)

  • سعر الفائدة: 5.2% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

6. الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان

  • سعر الفائدة: 5.35% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

7. الشهادة الدولارية من بنك الإمارات دبي الوطني

  • سعر الفائدة: 5.15% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 5000 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

8. الشهادة الدولارية من بنك الاستثمار

  • سعر الفائدة: 5.15% سنويًا
  • الحد الأدنى للشراء: 5000 دولار
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • دورية الصرف: شهريًا

تتيح هذه الشهادات للمستثمرين فرصًا متنوعة للاستفادة من عوائد مستقرة بالدولار، مع تنوع في شروط الحد الأدنى للشراء ومدة الشهادة.

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