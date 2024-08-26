‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26-8-2024

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، 26 أغسطس 2024. ويواصل الدولار الأمريكي التحرك ضمن نطاق محدود دون تغيرات كبيرة، مما يعكس استقرارًا في السوق المصرفي المصري.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

‏‎سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك

البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 48.72 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

وصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية إلى حوالي 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول حوالي 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

بنك مصر

في بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار حوالي 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حوالي 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى حوالي 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي حوالي 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بي سي

في بنك اتش اس بي سي، بلغ سعر صرف الدولار حوالي 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

بنك ميد بنك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك حوالي 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم 3.75 ريال سعودي، مما يعكس الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية مقابل العملة السعودية.

سعر الدولار مقابل اليورو

بلغ سعر الدولار مقابل اليورو اليوم 0.89 يورو، وهو ما يشير إلى التقلبات الطفيفة التي تشهدها الأسواق العالمية في أسعار العملات.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

تختلف أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري باختلاف العملات، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع.

الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف الأجنبي بمصر، مع تباين طفيف بين البنوك المختلفة في أسعار الشراء والبيع.