تعرف على آخر قرارات البنك المركزى.. في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، وسط تزايد ديون الأسر وتباطؤ التضخم.

تعرف على آخر قرارات البنك المركزى.. أبرزها السحب النقدي بالعملات الأجنبية

يأتي هذا القرار في إطار توجه البنك للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع وعود حكومية باتخاذ تدابير لدعم الاستهلاك المحلي ، يرصدها " الموجز"

تثبيت سعر الفائدة وسط ارتفاع ديون الأسر وتباطؤ التضخم

أعلن بنك كوريا المركزي اليوم الخميس عن تثبيت سعر الفائدة عند 3.5%، وهو القرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأوضح البنك في بيانه، نقلاً عن وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنه حافظ على سعر الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن رفعها سبع مرات متتالية بين أبريل 2022 ويناير 2023.

أشار البنك إلى أن تثبيت السعر جاء نتيجة ارتفاع ديون الأسر مع سلسلة الزيادات السابقة في أسعار الفائدة وتشديد قواعد الإقراض، بجانب تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.

تعديل توقعات النمو والتضخم

وفي وقت سابق، أشار البنك المركزي إلى أن الظروف باتت مهيأة لتعديل السياسة النقدية، لكنه لا يزال حذرًا من ارتفاع قروض الأسر. تجميد سعر الفائدة جاء أيضاً في وقت خفض فيه البنك توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.4% من 2.5% التي كانت متوقعة في مايو. كما خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3% إلى 2.1%، وخفض تقديراته للتضخم إلى 2.5% لهذا العام من 2.6%.

تأثيرات القرار وردود الفعل

تزامن قرار تثبيت سعر الفائدة مع قرار مشابه من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ثبت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند 5.25% إلى 5.50%. وفي هذا السياق، أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن خيبة أمله إزاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، معبرًا عن قلقه بشأن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي.

وأشار مسؤول رئاسي إلى أن القرار يدخل ضمن سلطة مجلس السياسة النقدية، لكنه مخيب للآمال من منظور تعزيز الطلب المحلي.

يورو

تدابير حكومية لدعم الاستهلاك المحلي

في ضوء قرار البنك المركزي، أكد المسؤول الرئاسي الكوري أن الحكومة تعتزم الإعلان عن مجموعة من التدابير لدعم الطلب المحلي خلال الأسبوع المقبل. هذه التدابير ستتضمن ضمان توفير السلع الأساسية لعطلة "تشوسوك"، التي تُعد من المناسبات الهامة في كوريا الجنوبية، ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الحالية.

السياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية

من خلال تثبيت سعر الفائدة، يبدو أن بنك كوريا المركزي يوازن بين الحاجة إلى استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر والتضخم المعتدل.

ورغم هذا، فإن البنك أشار إلى احتمالية تغيير سياسته في المستقبل إذا ما استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، خاصة مع وجود إشارات على اعتدال التضخم وتباطؤ النمو.

المركزي المصري ينفي فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية

من ناحية اخرى ، أكد البنك المركزي المصري عدم صحة الشائعات المتداولة حول مطالبة البنوك بفرض حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بدءًا من شهر سبتمبر. وأوضح البنك أن تحديد سياسات صرف العملات الأجنبية يظل من اختصاص كل بنك بشكل مستقل، وفقًا لما يقرره مجلس إدارته.

لا صحة لفرض حدود على السحب النقدي بالعملات الأجنبية

في بيان رسمي، نفى البنك المركزي المصري بشكل قاطع ما تردد حول توجهه لمطالبة البنوك بفرض حدود قصوى للسحب النقدي اليومي أو الشهري بالعملات الأجنبية. وأكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي.

تحديد سياسات الصرف النقدي من اختصاص البنوك

وفيما يخص سياسات صرف العملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن لكل بنك الحرية في تحديد سياسته الخاصة في هذا الشأن، شريطة أن تعتمد تلك السياسات من قبل مجلس إدارة البنك نفسه. هذه الحرية تمنح البنوك القدرة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع استراتيجياتها الخاصة واحتياجات عملائها.

دعوة لتحري الدقة في تداول المعلومات

أهاب البنك المركزي بجميع الأطراف ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي، وذلك لتجنب نشر أي أخبار غير صحيحة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام. وأكد البنك على أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة

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