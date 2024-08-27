حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، حيث تشهد أغلب الأنحاء حالة من الحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يضاعف من احساس المواطنين بالحر، كما سيكون هناك عدة ظواهر طبيعية في عدة محافظات.



حالة الطقس في القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024 في مصر، ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة، حيث قد تزداد درجات الحرارة عن الأيام السابقة بمعدل درجة أو درجتين.

حالة الطقس



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، سيكون حار نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء

حالة الطقس في الإسكندرية

تسيطر شبورة مائية في ساعات الصباح على منطقة البحر المتوسط، كما ستشهد بعض المناطق رياح نشطة على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى الموج بمحافظة الإسكندرية، قد يصل إلى متر أو 1.5 متر. كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024

لا يفوتك حالة الطقس غدا الثلاثاء 27-8-2024.. حار رطب وفرص لـ سقوط أمطار رعدية

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 27

6 أكتوبر: العظمى 37 الصغرى 26

بنها: العظمى 36 والصغرى 27

دمنهور: العظمى 35 الصغرى 26

وادي النطرون: العظمى 36 الصغرى 26

كفر الشيخ: العظمى 35 الصغرى 26

المنصورة: العظمى 35 الصغرى 27

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 26

شبين الكوم: العظمى 35 الصغرى 27

طنطا: العظمى 35 الصغرى 25

دمياط: العظمى 33 الصغرى 26

بورسعيد: العظمى 33 الصغرى 27

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 26

السويس: العظمى 36 الصغرى 26

العريش: العظمى 34 الصغرى 24

رفح: العظمى 33 الصغرى 23

رأس سدر: العظمى 38 الصغرى 27

نخل: العظمى 38 الصغرى 20

كاترين: العظمى 32 الصغرى 18

الطور: العظمى 36 الصغرى 26

طابا: العظمى 37 الصغرى 28

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 29

الإسكندرية: العظمى 33 الصغرى 23

العلمين: العظمى 32 الصغرى 23

مطروح: العظمى 31 الصغرى 24

السلوم: العظمى 33 الصغرى 23

سيوة: العظمى 37 الصغرى 23

رأس غارب: العظمى 40 الصغرى 28

الغردقة: العظمى 40 الصغرى 30

سفاجا: العظمى 42 الصغرى 29

مرسى علم: العظمى 40 الصغرى 28

شلاتين: العظمى 38 الصغرى 31

حلايب: العظمى 36 الصغرى 31



الفيوم: العظمى 37 الصغرى 25

بني سويف: العظمى 38 الصغرى 25

المنيا: العظمى 40 الصغرى 25

أسيوط: العظمى 40 الصغرى 26

سوهاج: العظمى 42 الصغرى 26

قنا: العظمى 44 الصغرى 29

الأقصر: العظمى 44 الصغرى 28

أسوان: العظمى 45 الصغرى 30

الوادي الجديد: العظمى 43 الصغرى 27

أبوسمبل: العظمى 42 الصغرى 30

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