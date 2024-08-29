اليوم الخميس.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 2024

تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظات الجمهورية لارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وذلك لتجنب ساعات الذروة ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس

ويُتابع كثير من المصريين باهتمام شديد نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

وأضافت الأرصاد أن هناك تكون السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا علي مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادي الجديد ) يُصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 30 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الجمعة 30 أغسطس، فمن المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يُصاحبها استمرار الارتفاع القياسي في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 30 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية العظمي 31 والمحسوسة 34، وجنوب سيناء العظمي 38 والمحسوسة 40، وشمال الصعيد العظمي 38 والمحسوسة 40، وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الجمعة وتستمر الحرارة في الارتفاع حتي نهاية شهر أغسطس ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الشهر الحالي، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي مع بداية شهر سبتمبر القادم مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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