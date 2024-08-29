حالة الطقس اليوم الخميس 29-8-2024 في مدن ومحافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 28 أغسطس 2024، إذ توقعت استمرار تواجد الغطاء السحابي على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس

سادت توقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد اليوم طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, وفي الليل، يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية, كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أبو سمبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة

أفاد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع بدء انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل لتصل إلى 35 و34 درجة مئوية، على أن تستمر نسب الرطوبة في التراجع التدريجي مع دخول شهر سبتمبر.

حالة الطقس اليوم

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أظهرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.5 متر ورياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر فسيكون معتدلًا إلى مضطرب، بارتفاع للموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

وترصد جريدة “الموجز” في البيان التالي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على بعض مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 34 26 العاصمة الإدارية 35 27 6 أكتوبر 35 26 بنها 34 27 دمنهور 33 26 وادي النطرون 35 26 كفر الشيخ 33 27 المنصورة 34 27 الزقازيق 35 26 شبين الكوم 34 27 طنطا 34 26 دمياط 32 27 بورسعيد 32 27 الإسماعيلية 36 25 السويس 35 26 العريش 32 23 رفح 31 22 رأس سدر 40 27 نخل 36 21 كاترين 32 19 الطور 40 29 طابا 36 29 شرم الشيخ 40 30 الإسكندرية 33 24 العلمين 32 23 مطروح 31 23 السلوم 34 25 سيوة 40 25 رأس غارب 41 29 الغردقة 41 30 سفاجا 42 29 مرسى علم 40 29 شلاتين 39 31 حلايب 34 31 أبو رماد 36 30 رأس حدربة 33 30 الفيوم 35 26 بني سويف 36 25 المنيا 38 25 أسيوط 39 27 سوهاج 42 26 قنا 44 31 الأقصر 44 30 أسوان 45 32 الوادي الجديد 44 26 أبو سمبل 44 30

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