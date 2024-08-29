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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

حالة الطقس اليوم الخميس 29-8-2024 في مدن ومحافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 28 أغسطس 2024، إذ توقعت استمرار تواجد الغطاء السحابي على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس

سادت توقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد اليوم طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, وفي الليل، يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية,  كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أبو سمبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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 الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة

أفاد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع بدء انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل لتصل إلى 35 و34 درجة مئوية، على أن تستمر نسب الرطوبة في التراجع التدريجي مع دخول شهر سبتمبر.

حالة الطقس اليوم الخميس 29-8-2024 في مدن ومحافظات مصر
حالة الطقس اليوم

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أظهرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.5 متر ورياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر فسيكون معتدلًا إلى مضطرب، بارتفاع للموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الخميس 29-8-2024 في مدن ومحافظات مصر
حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

وترصد جريدة “الموجز” في  البيان التالي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على بعض مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3426
العاصمة الإدارية3527
6 أكتوبر3526
بنها3427
دمنهور3326
وادي النطرون3526
كفر الشيخ3327
المنصورة3427
الزقازيق3526
شبين الكوم3427
طنطا3426
دمياط3227
بورسعيد3227
الإسماعيلية3625
السويس3526
العريش3223
رفح3122
رأس سدر4027
نخل3621
كاترين3219
الطور4029
طابا3629
شرم الشيخ4030
الإسكندرية3324
العلمين3223
مطروح3123
السلوم3425
سيوة4025
رأس غارب4129
الغردقة4130
سفاجا4229
مرسى علم4029
شلاتين3931
حلايب3431
أبو رماد3630
رأس حدربة3330
الفيوم3526
بني سويف3625
المنيا3825
أسيوط3927
سوهاج4226
قنا4431
الأقصر4430
أسوان4532
الوادي الجديد4426
أبو سمبل4430

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