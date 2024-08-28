حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، حيث تبين أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، كما ستكون درجات الحرارة مرتفعة على أغلب الأنحاء.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، ستكون ذات أجواء حارة على عدة مناطق ومحافظات منها السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، أيضاً هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس



حالة الطقس في القاهرة

حسب الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، ستشهد شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية في القاهرة الكبرى. هناك أيضاً فرص سقوط أمطار على بعض المناطق مثل شلاتين، حلايب، والوادي الجديد. أما ظاهرة الرياح فهناك توقعات بنشاط رياح خفيفة إلى متوسطة على المناطق ذاتها.



حالة الطقس في الإسكندرية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن المحافظات الواقعة على البحر المتوسط، تشهد حالة طقس مضطربة، حيث تظهر بعض الغيوم وهناك توقعات بسقوط أمطار، كما ستشهد ارتفاع الأمواج ما بين متر إلى 1.75 متر، أيضاً تشهد المحافظات هذه نشاط رياح محملة بالرمال.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024 يستعرضها لكم الموجز



القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 36 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 27

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 27

طنطا 35 26

دمياط 33 27

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 26

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

نخل 36 21

كاترين 32 19

الطور 37 28

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 30 23

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 32

حلايب 36 31

أبورماد 38 30

رأس حدربة 35 30

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 44 30

الأقصر 45 29

أسوان 45 31

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 44 30

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