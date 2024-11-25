درجة الحرارة اليوم الاثنين 25-11-2024.. اعرف حالة الطقس في مصر

يهتم كثيرًا من المصريين بمتابعة حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، وذلك من أجل معرفة توقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية المتوقعة وبيان درجات الحرارة، وخريطة سقوط الأمطار.

درجة الحرارة اليوم الاثنين

ويتابع قطاع عريض من المصريين نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

ويحرص "الموجز" علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

وتشهد محافظات الجمهورية المختلفة، طوال فصل الخريف انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة علي مختلف أنحاء الجمهورية مقارنة بفصل الصيف، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة الليل، إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس اليوم الاثنين

ومن جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة علي جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي أغلب محافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح علي أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة، كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 : 70 كم /س وارتفاع الأمواج 3 : 5 م.

كما توقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50 : 60 كم /س وارتفاع الأمواج 3:2.5م.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج من 5:3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر، توقعت الأرصاد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد نشاط رياح أحيانًا علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وينشر " الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 15، وشمال الصعيد العظمي 19 والصغري 11، وجنوب الصعيد 21 والصغري 13.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا.

حالة الطقس اليوم الاثنين

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر نوفمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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