كيف يؤثر تغير الطقس على صحة البشرة؟.. وطرق الحماية منها

تأثير تغير الطقس على صحة البشرة .. تتعرض البشرة للكثير من التحديات نتيجة للتغيرات المستمرة في الطقس، حيث تؤثر الظروف الجوية المتقلبة، مثل الحرارة الشديدة أو البرودة القاسية، على صحة الجلد وحيويته. وقد أظهرت الدراسات أن هذه التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلات البشرة المختلفة مثل الجفاف، الالتهابات، وظهور الحساسيات.

كيف يؤثر تغير الطقس على صحة البشرة؟

تعد بشرتنا من أكثر الأجزاء التي تتأثر بتغيرات الطقس، سواء كانت درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة، ففي فصل الصيف، يزداد تعرض البشرة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، مما قد يؤدي إلى الجفاف، التصبغات الجلدية، أو حتى حروق الشمس، أما في فصل الشتاء، فإن الطقس البارد والجاف يعمل على تقليل مستوى الرطوبة في الجلد، مما يسبب التشقق والتهيج، وفيما يلي ينشر موقع “ الموجز ”، في التقرير التالي، كيف يؤثر تغير الطقس على صحة البشرة؟ ، وسبل الحماية منها.

تأثير تغير الطقس على صحة البشرة

كيف يؤثر الطقس الحار على صحة البشرة؟

تظهر البشرة بمظهر زيتي في الأجواء الحارة، وقد يكون السبب زيادة إفراز الدهون أو أن مظهر البشرة يبدو زيتياً فقط، و يُعتقد أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى ذوبان الدهون الموجودة في البشرة، مما يجعلها دهنية أكثر، كما أن التعرق الزائد بسبب ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يتسبب في زيادة ظهور حب الشباب والبثور، خاصةً إذا كانت البشرة دهنية.

في هذه الحالة، يجب غسل الوجه بعد التعرق لإزالة الدهون الزائدة باستخدام مناديل امتصاصية دون إغلاق المسام، كما أن استخدام مواد خشنة على البشرة قد يزيد من تفاقم المشكلة، بغض النظر عن الطقس، يعد التعرض المباشر لأشعة الشمس ضاراً، إذ تعتبر الشمس من أبرز الأسباب لتسريع ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة، لذلك، من الضروري استخدام واقي شمس مناسب لحماية البشرة.

تسبب الحرارة أيضاً مشاكل أخرى مثل الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، الذي يحدث بسبب انسداد القنوات العرقية وانحباس الرطوبة في الجلد، و يظهر الطفح على شكل بثور، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه بعد عدة أيام، لكن في حال ظهرت أعراض مثل الألم أو التورم أو إفراز القيح، يجب استشارة الطبيب لتجنب التهاب الجلد.

كيف يؤثر الطقس الرطب على صحة البشرة؟

يتميز الطقس الرطب بتوفير حماية طبيعية للبشرة، حيث تمنع الرطوبة العالية جفافها. في مناطق مثل بريطانيا، يتمتع السكان ببشرة صحية ومشرقة بفضل الرطوبة المنخفضة وأشعة الشمس المحدودة، و في هذه الأجواء، لا يحتاج الشخص لترطيب بشرتهم بشكل مفرط، إلا إذا كانت البشرة جافة.

تأثير تغير الطقس على صحة البشرة

كيف يؤثرالطقس البارد على صحة البشرة؟

في فصل الشتاء، قد يشعر أصحاب البشرة الدهنية بتحسن لأن انخفاض الرطوبة يقلل من ظهور حب الشباب، لكن تناول الأطعمة الشتوية الغنية بالسكريات قد يزيد من ظهوره، و تشير الدراسات إلى أن الأطعمة مثل الحلويات والخبز الأبيض تؤثر على مستويات الهرمونات التي تتحكم في إفراز الدهون.

في الأجواء الباردة، تنخفض الرطوبة في الجو مما يسبب جفاف البشرة، و قد يصبح الجلد جافاً ومتشققا، وقد تتفاقم بعض الحالات الجلدية مثل الإكزيما.

تأثير التدفئة المنزلية على البشرة

استخدام وسائل التدفئة في المنازل يزيد من جفاف الهواء، مما يساهم في جفاف البشرة، يمكن تقليل هذا الجفاف باستخدام جهاز مرطب للهواء أو وضع أوعية ماء بالقرب من المدفأة لزيادة الرطوبة.

كيف يؤثر تغير الطقس على صحة البشرة؟

تأثير التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة على البشرة

التنقل المفاجئ بين الأجواء الدافئة والباردة يسبب تمدد الأوعية الدموية بسرعة، مما قد يؤدي إلى احمرار الجلد وظهور الأوردة العنكبوتية.

تأثير الحمامات الساخنة على البشرة

الاستحمام بماء ساخن بعد التعرض للبرد قد يبدو مريحاً، لكن الماء الساخن يسبب جفاف الجلد عن طريق إزالة الطبقة الحامية للبشرة، ويفضل استخدام الماء الدافئ لتفادي جفاف البشرة.

كيف يؤثر تغير الطقس على صحة البشرة؟

طرق حماية البشرة من الجفاف في الشتاء

ترطيب الجلد باستمرار، بشكل منتظم، خاصة بعد الاستحمام.

استخدام واقي الشمس، حتى في فصل الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية لا تختفي.

ترطيب الشفاه، باستخدام مرطبات شفاه خاصة.

منتجات لطيفة على البشرة، وخاصة استخدام كريمات خالية من العطور لتجنب تهيج البشرة.

حماية اليدين، فاحرصي على ارتداء قفازات لترطيب اليدين وحمايتهما من التشقق.

عدم الاقتراب من المدفأة، لتجنب جفاف البشرة الناتج عن الهواء الساخن.

تأثير تغير الطقس على صحة البشرة

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