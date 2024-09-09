‎طقس اليوم الإثنين.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 9-9-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية في جميع المحافظات، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

كما أشارت إلى أن طقس اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 سيكون حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً.

متى يتحسن الطقس

وأوضحت الهيئة في بيان، أنّ الرياح ستكون نشطة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جباب البحر الأحمر والصعيد شماله وجنوب.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين على النحو التالي:

القاهرة 34 36

العاصمة الإدارية 35 37

6 أكتوبر 35 37

بنها 34 36

دمنهور 33 36

وادي النطرون 34 36

كفر الشيخ 33 36

المنصورة 34 36

الزقازيق 34 36

شبين الكوم 33 35

طنطا 33 35

دمياط 32 35

بورسعيد 32 35

الإسماعيلية 35 37

السويس 34 36

العريش 33 36

رفح 32 35

رأس سدر 36 38

نِخِل 34 37

كاترين 30 32

الطور 34 36

طابا 34 36

شرم الشيخ 37 39

الإسكندرية 32 35

العلمين 32 35

مطروح 31 34

السلوم 33 35

سيوة 36 38

رأس غارب 37 39

الغردقة 38 40

سفاجا 37 39

مرسى علم 38 41

شلاتين 39 41

حلايب 35 37

أبو رماد 36 38

رأس حدربة 35 37

الفيوم 35 37

بني سويف 35 37

المنيا 36 38

أسيوط 37 39

سوهاج 38 39

قنا 40 41

الأقصر 39 40

أسوان 40 41

الوادي الجديد 39 40

أبو سمبل 40 41

‎حالة الطقس غدا بالساعات

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 38

السواحل الشمالية 37 39

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 41 42

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 38 39

السواحل الشمالية 35 37

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 42 43

الطقس في مصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 42 43

الطقس في مصر يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

الطقس في مصر يوم السبت 14 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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