طقس اليوم الإثنين.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 9-9-2024
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية في جميع المحافظات، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.
كما أشارت إلى أن طقس اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 سيكون حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً.
متى يتحسن الطقس
وأوضحت الهيئة في بيان، أنّ الرياح ستكون نشطة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جباب البحر الأحمر والصعيد شماله وجنوب.
كيف اعرف درجة الحرارة الطقس
وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين على النحو التالي:
- القاهرة 34 36
- العاصمة الإدارية 35 37
- 6 أكتوبر 35 37
- بنها 34 36
- دمنهور 33 36
- وادي النطرون 34 36
- كفر الشيخ 33 36
- المنصورة 34 36
- الزقازيق 34 36
- شبين الكوم 33 35
- طنطا 33 35
- دمياط 32 35
- بورسعيد 32 35
- الإسماعيلية 35 37
- السويس 34 36
- العريش 33 36
- رفح 32 35
- رأس سدر 36 38
- نِخِل 34 37
- كاترين 30 32
- الطور 34 36
- طابا 34 36
- شرم الشيخ 37 39
- الإسكندرية 32 35
- العلمين 32 35
- مطروح 31 34
- السلوم 33 35
- سيوة 36 38
- رأس غارب 37 39
- الغردقة 38 40
- سفاجا 37 39
- مرسى علم 38 41
- شلاتين 39 41
- حلايب 35 37
- أبو رماد 36 38
- رأس حدربة 35 37
- الفيوم 35 37
- بني سويف 35 37
- المنيا 36 38
- أسيوط 37 39
- سوهاج 38 39
- قنا 40 41
- الأقصر 39 40
- أسوان 40 41
- الوادي الجديد 39 40
- أبو سمبل 40 41
حالة الطقس غدا بالساعات
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 37 38
- السواحل الشمالية 37 39
- جنوب سيناء 37 39
- شمال الصعيد 38 40
- جنوب الصعيد 41 42
حالة الطقس في الايام المقبلة
الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 38 39
- السواحل الشمالية 35 37
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 39 41
- جنوب الصعيد 42 43
الطقس في مصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 37 39
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 40 42
- شمال الصعيد 40 42
- جنوب الصعيد 42 43
الطقس في مصر يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 36 38
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 39 41
- شمال الصعيد 38 40
- جنوب الصعيد 42 43
الطقس في مصر يوم السبت 14 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 34 36
- السواحل الشمالية 31 34
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 36 38
- جنوب الصعيد 39 40
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